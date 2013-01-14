中国外汇:稳步推进资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理--外管局

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透北京1月14日 - 中国外汇管理局近日布署2013年工作时表示,要加快外汇管理理念和方式转变,着力深化重点领域改革,促进贸易投资便利化,稳步推进资本项目可兑换,完善外汇储备经营管理.
外管局会议还强调,要坚守风险底线,防范跨境资本双向流动冲击,提升外汇管理服务实体经济、保障经济金融稳定的能力.
而重点工作则包括全面深化外汇管理体制改革,大力促进贸易投资便利化;加强外汇宏观总量分析和区域分析,提升外汇监测分析能力和水平;不断完善跨境资金流动监管体系,切实维护国家经济金融安全.
其他重要工作还包括扎实推进主体监管,加快外汇管理理念和方式转变;管好用好外汇储备,进一步完善大规模外汇储备经营管理体制.
外管局在总结近年工作时指出,近年在力促进贸易投资便利化,推进资本项目可兑换等方面都取得实质性进展.(完) (记者 毕晓雯; 审校 黄凯)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。