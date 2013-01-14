中国房地产: 国税总局正研究房产税扩大试点范围,但尚无完善方案--报载

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透上海1月14日--- - 中国扩大房产税征收的动向备受市场关注,但全国铺开或许仍然有待时日.上海证券报周一引述国家税务总局总会计师汪康称,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度. 汪康指出,房产税在上海、重庆试点,现在情况良好,也取得了一定的经验,下一步房产税是要积极地扩大试点. "但这个问题也非常复杂,也非常敏感,特别是当前房地产信息管理系统也不健全,所以现在一下子就能拿出一个非常完善的、推行的方案可能还有一定的难度."汪康表示. 他并谈到,因为这个事情关系到千家万户,个人认为税种将来还要进行一定的、更大范围的讨论,有必要的时候还要经过全国人大来讨论,所以今年扩大到什么程度、在什么地方扩大试点,还在研究中. 住房和城乡建设部此前曾表示,明年会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自住和改善性需求.对于热议的房产税,住建部部长姜伟新表示,住建部将配合有关部门继续加快推进房产税改革试点扩大工作. (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。