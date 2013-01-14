中国房地产: 国税总局正研究房产税扩大试点范围,但尚无完善方案--报载

路透上海1月14日--- - 中国扩大房产税征收的动向备受市场关注,但全国铺开或许仍然有待时日.上海证券报周一引述国家税务总局总会计师汪康称,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度. 汪康指出,房产税在上海、重庆试点,现在情况良好,也取得了一定的经验,下一步房产税是要积极地扩大试点. "但这个问题也非常复杂,也非常敏感,特别是当前房地产信息管理系统也不健全,所以现在一下子就能拿出一个非常完善的、推行的方案可能还有一定的难度."汪康表示. 他并谈到,因为这个事情关系到千家万户,个人认为税种将来还要进行一定的、更大范围的讨论,有必要的时候还要经过全国人大来讨论,所以今年扩大到什么程度、在什么地方扩大试点,还在研究中. 住房和城乡建设部此前曾表示,明年会继续实行限购措施,坚决抑制投机、投资性住房需求,支持合理自住和改善性需求.对于热议的房产税,住建部部长姜伟新表示,住建部将配合有关部门继续加快推进房产税改革试点扩大工作. (发稿 边竞; 审校 黄凯)