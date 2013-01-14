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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 09:28 BJT

香港热股: 利丰开盘暴挫15.27%至逾三个月低点,此前预警去年业绩将倒退

路透香港1月14日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周一开盘暴逾15%至去年10月初来低点,公司上周五意外发布获利预警称2012年度盈利将下滑.公司股价在美国市场率先反应.

本地时间上午9:21时,利丰开盘跌15.27%至11.76港元,为2012年10月4日11.58港元以来最低.

主要客户包括沃尔玛(walmart) 及Target 的利丰上周五收盘后称,因美国子公司LF USA业务,情况扭转较预期慢,导致核心经营溢利按年减少40%,2012年全年盈利将下滑.

这也是这家重量级蓝筹股少见的获利预警.在消息公布后,利丰美国预托凭证(ADR) 上周五大跌14.21%至3.14美元.(完)

浏览利丰其他新闻,请点选 (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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