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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 09:04 BJT

香港个股: 中国太平保险股份暂停买卖--联交所

路透香港1月14日 - 香港联交所表示,中国太平保险 股份周一暂停买卖.暂时未悉停牌原因.

香港信报今天报导,中国太平计划向母公司增持太平人寿股权,令其持股量由目前的50%升至75%.

停牌前,中国太平上周五收报15.58港元.(完) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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