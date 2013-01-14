中国债市: 交易商协会在信用事件处理上坚持市场化原则--秘书长

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透上海1月14日 - 面对债券市场至今"零违约",中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝近日指出,在制度设计上,不存在政府隐形担保和主承销商"兜底"的问题,作为自律管理组织,交易商协会在信用事件处理中坚持市场化运作的原则.
上海证券报上周六援引时文朝并指出,交易商协会主要担负提示市场风险、督促相关各方尽职履责、研究设计违约处理的一般化路径等职责.根据调研情况和管理部门要求,交易商协会将把加强评级市场自律管理作为工作重点之一.
"我国评级行业现在到了行业发展的转折期,和整个经济发展一样,要转变发展方式、调整行业模式和业务结构,不能让市场呈现出劣币驱逐良币的现象."他强调.
时文朝是在近日出席交易商协会组织召开的《非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引》（下称《评级指引》）座谈会上,做出上述表述的.
在本次座谈会上,各类市场成员在充分肯定《评级指引》对促进评级市场规范发展的同时,针对目前"评级虚高、级别竞争和跟踪评级不及时"的市场突出问题,也呼吁积极推动评级机构的市场化评价体系建设,建立主观和客观相结合的评级指标,并突出投资人在评价中的话语.(完) (发稿 刘昕; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。