中国债市: 交易商协会在信用事件处理上坚持市场化原则--秘书长

路透上海1月14日 - 面对债券市场至今"零违约",中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝近日指出,在制度设计上,不存在政府隐形担保和主承销商"兜底"的问题,作为自律管理组织,交易商协会在信用事件处理中坚持市场化运作的原则.

上海证券报上周六援引时文朝并指出,交易商协会主要担负提示市场风险、督促相关各方尽职履责、研究设计违约处理的一般化路径等职责.根据调研情况和管理部门要求,交易商协会将把加强评级市场自律管理作为工作重点之一.

"我国评级行业现在到了行业发展的转折期,和整个经济发展一样,要转变发展方式、调整行业模式和业务结构,不能让市场呈现出劣币驱逐良币的现象."他强调.

时文朝是在近日出席交易商协会组织召开的《非金融企业债务融资工具信用评级业务自律指引》（下称《评级指引》）座谈会上,做出上述表述的.