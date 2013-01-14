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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:06 BJT

离岸人民币: 巴西银行Bradesco发行3.5亿元点心债,收益率3.7%--IFR

路透北京1月14日--- - 巴西银行Bradesco重返点心债市，再定向发售一笔债券。本次发行三年期债筹得3.5亿元人民币，以面值发行，收益率3.7%。这是Bradesco第三支点心债。

债券评级为Baa2／BBB（穆迪／标普）。由法国巴黎银行担任独家牵头行。

若按互换利率中间价水平，新债定价约相当于伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）加码约227.5个基点。(完) 浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) --整理 黄凯
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