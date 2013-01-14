澳洲经济指标总览--1月14日

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月5日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 逆差26.37 逆差24.43 出口(较前月) +1% 持平 进口(较前月) +2% +3% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 2月6日 (较前月) 11月 -0.1% 持平 就业市场(经季节调整) 1月17日 就业人口(较前月变动,千人) 11月 +13.9 +10.1 全职就业人口(较前月变动,千 -4.2 +18.7 人) 失业率 5.2% 5.4% 就业参与率 65.1% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 1月23日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.0% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7% (较上年同期) +2.6% +1.9% 国际贸易价格指数 1月31日 进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 出口物价(较前季) -6.4% +1.0% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369 商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。