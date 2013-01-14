香港个股: 中信国际电讯收购澳门电讯79%权益,作价11.61亿美元

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透香港1月14日 - 中信国际电讯公司 公布,以11.6亿美元,自英国的Cable & Wireless Communications 以及葡萄牙电讯(PT) 收购澳门电讯79%权益.此令中国电讯业者进一步扩大于澳门版图.
中信国际电信周日晚间在联交所发布公告指出,公司目前持有澳门电讯20%权益,待收购完成后持股将提升至99%.
澳门电讯主要在这个全球最大的博彩市场从事移动电话、固网电话和宽带服务，并为澳门企业客户提供企业电信服务的主要供应商.
由于旅游业兴盛,澳门电讯为CWC带来颇亮丽收益,不过,该间公司决定专注于加勒比海以及中美洲市场,退出非核心区域.
中信国际电讯于公告称,以现有现金资源及新增银行贷款融资拨付该等收购事项.公司已就短期及长期贷款融资按一定的资金基准向一组银行及其他金融机构取得融资承诺,金额足以应付该等收购事项所需的全数资金.但未来也不排除透过供股或发布债券对部分或全部有关贷款进行再融资.
中信国际电讯上周五收报10.300港元,过去一个月来升7.29%.(完)
浏览中信国际电讯其他新闻,请点选
浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。