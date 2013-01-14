香港个股: 中信国际电讯收购澳门电讯79%权益,作价11.61亿美元

路透香港1月14日 - 中信国际电讯公司 公布,以11.6亿美元,自英国的Cable & Wireless Communications 以及葡萄牙电讯(PT) 收购澳门电讯79%权益.此令中国电讯业者进一步扩大于澳门版图.

中信国际电信周日晚间在联交所发布公告指出,公司目前持有澳门电讯20%权益,待收购完成后持股将提升至99%.

澳门电讯主要在这个全球最大的博彩市场从事移动电话、固网电话和宽带服务，并为澳门企业客户提供企业电信服务的主要供应商.

由于旅游业兴盛,澳门电讯为CWC带来颇亮丽收益,不过,该间公司决定专注于加勒比海以及中美洲市场,退出非核心区域.

中信国际电讯于公告称,以现有现金资源及新增银行贷款融资拨付该等收购事项.公司已就短期及长期贷款融资按一定的资金基准向一组银行及其他金融机构取得融资承诺,金额足以应付该等收购事项所需的全数资金.但未来也不排除透过供股或发布债券对部分或全部有关贷款进行再融资.

中信国际电讯上周五收报10.300港元,过去一个月来升7.29%.(完)

浏览中信国际电讯其他新闻,请点选

浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 黄凯)