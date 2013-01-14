国际油市: 美国原油期货上涨,此前Seaway石油管线开始输送中西部石油

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
Seaway输油管周五已经开始将将供应过剩的美国中西部地区原油输运至墨西哥湾地区,许多交易商一直看好那将支撑美国指标油价.输油管扩展后,每日将运送最多40万桶原油.
受Seaway输油管运作消息的影响,美国原油期货(西德克萨斯中质油)和布兰特原油期货价差CL-LCO1=R周五收窄至每桶不到17美元,为9月以来首见.
据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至1月8日当周,对冲基金和其他大型投机客提高美国原油净多仓逾10%.交易商赶在Seaway扩展启动前调整仓位.
一船运业消息人士称,伊拉克巴斯拉港周日因天气恶劣,石油出口从前一天的235万桶减至96万桶.该消息也支撑油市.
但油价上涨受限,因随着西非燃料需求季节性降低,有大量欧洲汽油转运往纽约港.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 徐文焰)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。