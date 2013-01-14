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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:30 BJT

国际油市: 美国原油期货上涨,此前Seaway石油管线开始输送中西部石油

Seaway输油管周五已经开始将将供应过剩的美国中西部地区原油输运至墨西哥湾地区,许多交易商一直看好那将支撑美国指标油价.输油管扩展后,每日将运送最多40万桶原油.

受Seaway输油管运作消息的影响,美国原油期货(西德克萨斯中质油)和布兰特原油期货价差CL-LCO1=R周五收窄至每桶不到17美元,为9月以来首见.

据美国商品期货交易委员会(CFTC)数据,截至1月8日当周,对冲基金和其他大型投机客提高美国原油净多仓逾10%.交易商赶在Seaway扩展启动前调整仓位.

一船运业消息人士称,伊拉克巴斯拉港周日因天气恶劣,石油出口从前一天的235万桶减至96万桶.该消息也支撑油市.

但油价上涨受限,因随着西非燃料需求季节性降低,有大量欧洲汽油转运往纽约港.(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪; 审校 徐文焰)
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