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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:17 BJT

中国房地产: 今年房地产用地调控政策不动摇,坚持控总量、稳增量--国土部

路透北京1月14日--- - 中国今年将加强土地宏观调控,国土资源部日前称中国房地产用地调控政策将坚持不动摇,对大企业大地块监督将常态化,并强调普通商品住房用地供应要确保不低于过去5年年均实际供应.

新华社周五引述国土资源部部长徐绍史称,2013年将加强和改善土地宏观调控,坚持控总量、稳增量、挤存量、放流量,进一步拓展建设用地新空间,保持土地市场平稳运行.

徐绍史并称,要加强对闲置土地和各类违规违约用地行为的查处,促进已供土地开发利用,各地要对房地产大企业和大地块名单加强监督并实现制度化、常态化.

　　

在谈到城镇化时,徐绍史表示,要以征地制度改革为重点,推进农村土地管理制度改革,加快城乡统一的土地市场建设.他并要求,要进一步优化城乡用地布局,既要保障城镇化发展合理用地需求,也要防止城市"摊大饼"式外延扩张.同时要统筹新农村建设,切实维护农民土地权益,促进城乡一体化发展.

徐绍史强调,要以城镇新区和旧城改造为重点,围绕统筹解决"地从哪里来、人往哪里去、钱从哪里出",探索建立与户籍、金融等政策相协调的保障和促进城镇化健康发展的土地管理新机制.(完) (发稿 赵红梅；审校 黄凯)
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