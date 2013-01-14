中国房地产: 今年房地产用地调控政策不动摇,坚持控总量、稳增量--国土部

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
路透北京1月14日--- - 中国今年将加强土地宏观调控,国土资源部日前称中国房地产用地调控政策将坚持不动摇,对大企业大地块监督将常态化,并强调普通商品住房用地供应要确保不低于过去5年年均实际供应.
新华社周五引述国土资源部部长徐绍史称,2013年将加强和改善土地宏观调控,坚持控总量、稳增量、挤存量、放流量,进一步拓展建设用地新空间,保持土地市场平稳运行.
徐绍史并称,要加强对闲置土地和各类违规违约用地行为的查处,促进已供土地开发利用,各地要对房地产大企业和大地块名单加强监督并实现制度化、常态化.
在谈到城镇化时,徐绍史表示,要以征地制度改革为重点,推进农村土地管理制度改革,加快城乡统一的土地市场建设.他并要求,要进一步优化城乡用地布局,既要保障城镇化发展合理用地需求,也要防止城市"摊大饼"式外延扩张.同时要统筹新农村建设,切实维护农民土地权益,促进城乡一体化发展.
徐绍史强调,要以城镇新区和旧城改造为重点,围绕统筹解决"地从哪里来、人往哪里去、钱从哪里出",探索建立与户籍、金融等政策相协调的保障和促进城镇化健康发展的土地管理新机制.(完) (发稿 赵红梅；审校 黄凯)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。