澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元下跌,但兑美元和日圆持坚

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
欧元强势亦令澳新货币兑美元承压,澳元兑美元 持稳于1.0530美元,但脱离上周五所及的四个月高位1.0598.
澳元并受国内疲软经济数据拖累,11月房屋融资较前月下降0.5%且12月招聘广告连续第10个月下滑.
周一公布的澳洲民间通胀指标显示,12月物价压力仍温和,表明若有必要支撑经济,澳洲央行仍有进一步降息空间.
市场现静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周一稍后的演讲.若有任何迹象显示美联储不急于结束量化宽松计划,都将令美元走软.
澳元支撑位为1.0502,为1.0345至1.0599一波行情的38.2%回档位,下一道主要支撑位为55日移动均线1.0445.
新西兰元/美元 报0.8370,脱离上周五所及的四周高点0.8462.
新西兰元技术阻力位为0.8391美元,为其100个小时移动均线切入位,但若跌至0.8350料出现买需,该水位为10日移动均线切入位.(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰; 审校 张若琪)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。