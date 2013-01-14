澳新汇市: 澳元和新西兰元兑欧元下跌,但兑美元和日圆持坚

欧元强势亦令澳新货币兑美元承压,澳元兑美元 持稳于1.0530美元,但脱离上周五所及的四个月高位1.0598.

澳元并受国内疲软经济数据拖累,11月房屋融资较前月下降0.5%且12月招聘广告连续第10个月下滑.

周一公布的澳洲民间通胀指标显示,12月物价压力仍温和,表明若有必要支撑经济,澳洲央行仍有进一步降息空间.

市场现静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周一稍后的演讲.若有任何迹象显示美联储不急于结束量化宽松计划,都将令美元走软.

澳元支撑位为1.0502,为1.0345至1.0599一波行情的38.2%回档位,下一道主要支撑位为55日移动均线1.0445.

新西兰元/美元 报0.8370,脱离上周五所及的四周高点0.8462.

新西兰元技术阻力位为0.8391美元,为其100个小时移动均线切入位,但若跌至0.8350料出现买需,该水位为10日移动均线切入位.(完)

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