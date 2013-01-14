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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 09:32 BJT

《欧美金融市场假期一览表》--1月14日-12月31日

欧洲和美国金融市场假期如下:

1月21日(周一)--美国

2月18日(周一)--美国、加拿大

3月29日(周五)--美国、加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士

4月1日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士

5月1日(周三)--法国、德国、意大利、瑞士

5月6日(周一)--英国

5月9日(周四)--瑞士

5月20日(周一)--加拿大、瑞士

5月27日(周一)--美国

7月1日(周一)--加拿大

7月4日(周四)--美国

8月1日(周四)--瑞士

8月5日(周一)--加拿大

8月15日(周四)--意大利

8月26日(周一)--英国

9月2日(周一)--加拿大、美国

10月14日(周一)--加拿大

11月28日(周四)--美国

12月24日(周二)--德国、意大利、瑞士

12月25日(周三)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士

12月26日(周四)--加拿大、法国、德国、意大利、英国、瑞士

12月31日(周一)--德国、意大利、瑞士

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完) 浏览原文请点选 .参考其他区域休假安排,请点选 亚洲假期或 世界假期.所有中文版假期安排,请点选 (整理 隋芬)
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