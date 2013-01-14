《亚洲金融市场假期一览表》--1月14日-12月31日

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
亚洲金融市场假期如下:
1月14日(周一)--日本
1月24日(周四)--印度、马来西亚、印尼
1月28日(周一)--澳洲、马来西亚
2月1日(周五)--马来西亚
2月6日(周三)--新西兰
2月7日(周四)--台湾
2月8日(周五)--台湾
2月11日(周一)--中国、香港、马来西亚、日本、新加坡、韩国、台湾
2月12日(周二)--中国、香港、马来西亚、新加坡、台湾
2月13日(周三)--中国、香港、台湾
2月14日(周四)--中国、台湾
2月15日(周五)--中国、台湾
2月25日(周一)--泰国
2月28日(周四)--台湾
3月1日(周五)--韩国
3月12日(周二)--印尼
3月20日(周三)--日本
3月27日(周三)--印度
3月28日(周四)--菲律宾
3月29日(周五)--香港、菲律宾、澳洲、印尼、新西兰、新加坡、印度
4月1日(周一)--澳洲、香港、新西兰
4月4日(周四)--中国、香港、台湾
4月5日(周五)--中国、香港
4月8日(周一)--泰国
4月9日(周二)--菲律宾
4月15日(周一)--泰国
4月16日(周二)--泰国
4月23日(周二)--印度
4月25日(周四)--澳洲、新西兰
4月29日(周一)--日本
5月1日(周三)--中国、香港、马来西亚、菲律宾、韩国、台湾、泰国、新加坡、印度
5月3日(周五)--日本
5月6日(周一)--日本、泰国
5月9日(周四)--印尼
5月13日(周一)--菲律宾
5月17日(周五)--香港、韩国
5月24日(周五)--马来西亚、新加坡、泰国
6月3日(周一)--新西兰
6月6日(周四)--印尼、韩国
6月10日(周一)--澳洲
6月12日(周三)--中国、香港、菲律宾、台湾
7月1日(周一)--香港、泰国
7月15日(周一)--日本
7月22日(周一)--泰国
8月5日(周一)--印尼
8月6日(周二)--印尼
8月7日(周三)--印尼
8月8日(周四)--印尼、马来西亚、新加坡
8月9日(周五)--印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾、印度
8月12日(周一)--泰国
8月15日(周四)--韩国、印度
8月21日(周三)--菲律宾
8月26日(周一)--菲律宾
9月9日(周一)--印度
9月16日(周一)--日本、马来西亚
9月18日(周三)--韩国
9月19日(周四)--中国、韩国、台湾
9月20日(周五)--香港、韩国、台湾
9月23日(周一)--日本
10月1日(周二)--中国、香港
10月2日(周三)--中国、印度
10月3日(周四)--中国、韩国
10月4日(周五)--中国
10月10日(周四)--台湾
10月14日(周一)--香港、印尼、日本、印度
10月15日(周二)--印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、印度
10月23日(周三)--泰国
10月28日(周一)--新西兰
11月1日(周五)--菲律宾
11月4日(周一)--日本、新加坡
11月5日(周二)--印尼、马来西亚
11月6日(周三)--印度
11月14日(周四)--印度
12月5日(周四)--泰国
12月10日(周二)--泰国
12月23日(周一)--日本
12月24日(周二)--菲律宾
12月25日(周三)--香港、马来西亚、菲律宾、韩国、澳洲、印尼、新西兰、新加坡、印度
12月26日(周四)--香港、澳洲、印尼、新西兰
12月30日(周一)--菲律宾
12月31日(周二)--日本、菲律宾、韩国、泰国、印尼
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选.参考欧美休假安排原文报导,请点选 .所有中文版假期安排,请点选 (整理 隋芬)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。