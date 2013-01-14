更新版 1-中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
(新增交易员评论)
路透上海1月14日 - 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天,正回购期限为28天和91天.
交易员并表示,本周逆回购期限只有7天和14天,并无常见的28天品种,"28天正好落在春节期间,估计考虑到这个,不发了."上海一银行交易员表示.
随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到期,上周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元人民币,创近三个月来高点.
2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完) (发稿 徐永; 审校 丁淑琴/黄凯)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。