更新版 1-中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

(新增交易员评论)

路透上海1月14日 - 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为7天、14天,正回购期限为28天和91天.

交易员并表示,本周逆回购期限只有7天和14天,并无常见的28天品种,"28天正好落在春节期间,估计考虑到这个,不发了."上海一银行交易员表示.

随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到期,上周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元人民币,创近三个月来高点.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.