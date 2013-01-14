全球金市: 现货金持平,铂金及钯金因经济前景看好而持稳

更新版 1-韩国个股：现代和起亚因引擎问题将召回近150万辆汽车
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
美国期金 近持平,报1,662美元.
日本首相安倍晋三表示,日本央行必须设定2%的通胀目标,而且必须为中期而非长期目标,以向市场展现其决心追求大胆货币宽松举措以终结近20年的通缩局面.
伦敦金银市场协会(LBMA)周五的调查预估,金价今年将上涨5.1%,多头行情进入第13年.
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,对冲基金和基金经理人在1月8日止当周削减黄金期货和期权的净多仓部位至四个月低位,因美联储可能撤出刺激举措的疑虑掼压金价.
现货铂金 小升0.2%至1,631.76美元,有望连续第五个交易日录得上涨,齐平11月中创下的连涨天数.
现货钯金 上涨0.5%至700.75美元,亦有望连五个交易日上涨,为10月初以来最长连涨天数.(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 李爽)
路透首尔4月7日 - 现代汽车和起亚汽车因引擎问题，计划在美国、加拿大和韩国召回148万辆汽车，对这两家在重要市场已举步维艰的公司再添最新打击。
0303GMT * 美元/日圆亚洲时段受制在111.59下方，盘初低点在111.00，市场买气较佳 * 111.00下方仍见到一些多头逼空，在110低点水平有颇为可观的日本投资者买盘 * 美国公债收益率持稳在反弹高位，10年期美债收益率报2.389%，两年期美债收益率报1.296% * 不过从111.50有美元/日圆卖兴，卖单一路向上挂出 * 这些卖单有部分是和期权到期有关，行权价111.50-60的到期规模有6.90亿美元 * 112.00上方有更多到期期权，达到7.40亿美元。 (完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。