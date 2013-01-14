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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 09:42 BJT

全球金市: 现货金持平,铂金及钯金因经济前景看好而持稳

美国期金 近持平,报1,662美元.

日本首相安倍晋三表示,日本央行必须设定2%的通胀目标,而且必须为中期而非长期目标,以向市场展现其决心追求大胆货币宽松举措以终结近20年的通缩局面.

伦敦金银市场协会(LBMA)周五的调查预估,金价今年将上涨5.1%,多头行情进入第13年.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,对冲基金和基金经理人在1月8日止当周削减黄金期货和期权的净多仓部位至四个月低位,因美联储可能撤出刺激举措的疑虑掼压金价.

现货铂金 小升0.2%至1,631.76美元,有望连续第五个交易日录得上涨,齐平11月中创下的连涨天数.

现货钯金 上涨0.5%至700.75美元,亦有望连五个交易日上涨,为10月初以来最长连涨天数.(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

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现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍; 审校 李爽)
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