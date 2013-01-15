港报财经评论: 金融改革,释放红利--经济日报1月15日

金融改革,释放红利/ 林瑞芬

郭树清昨在香港出席亚洲金融论坛时提到,RQFII和QFII投资额度可以扩大到10倍的水准,将研究允许非居民在内地交易及发行证券;进一步研究内地和香港证券及期货业务合资发展;支持ETF和债市发展,并寻求基金在两地获认可、发行及上市.人行就研推QDII2试点,这可否成港股的新催化剂,确然需要些时间观察,最不能把握是试点时间及政治博弈之结果.令人回忆,2007年中国一提港股直通车,港股炒到飞天,今时今日,若推QDII2又是否可旧梦重温?老实讲,有实力有财力的个人股民,早已不用等QDII,来港开户炒卖,我估不会守规则等到法律通行为止,守法而又等着来港投资的个人股民,恐怕是财力次一级的股民.

港交所可调升目标价.中、港金融市场互相推动大形势下,今年确要留意着港交所.于去年底,曾交代过2013年五大看好蓝筹,其中一只就是港交所,当其时股价报131港元,荐候回吐收集,上望150港元,那知该股昨日股价已抽升至高见148港元,都要睇番资料再检视目标价.众所周知,港交所之股价与港股每日的成交额关系很高,去年底以来,港股的交投量,每日平均又达800亿港元以上,对港交所股价构成利好支持.港股关键位前争持.现况接近850亿港元的港股成交额,区内资金充裕,料年内有机会挑战1,000亿港元的成交额的话,港交所攀试180港元以上岂非不是妙想天开.现价处中期转折点,或有反覆,但一旦确认突破降轨企稳150港元楼上,那回试2011年密集高位区,就是接近180港元水平.最后,跟进港股形势,昨日回升市,与A股劲弹成交额急增相对比,稍嫌不足是成交额只有775亿港元,由此还未有十足把握判断恒指短线可爆升破23,500关键阻力位,未能爆升此跳级位,市况仍偏于上落争持,大升动力料暂有限.

新股热试金石睇迅捷.招股旺的迅捷,今早挂牌,昨暗盘价开报0.95港元.论业务,为中国服装供应链服务及零售品牌营运商,主供应佐丹奴,论代工规模,供应UNIQLO的申洲国际 实力更雄厚,而迅捷股价有此表现,说到底,都是供需作怪.近期市场游资多,新股头几日都是炒供求,该股集资不足1亿港元,细细料易被炒,策略一字咁浅,炒过就算,莫大贪!如迅捷造价好,带旺新股潮,将来的新股及影子股睇怕有得炒.(B05)

................................................................

港股直通车重临,国指中线看13,000/ 余少文

人行部署QDII2试点.中资股造好,除了A股走高带动外,人民银行上周五傍晚披露2013年工作会议新闻稿,提及今年八项主要工作部署中的”进一步扩大人民币跨境使用”,当中提及稳妥推进人民币合格境外机构投资者(RQFII)试点,积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作.内地计划将QDII升级至QDII2,是部署中国居民以个人身份境外投资,即早年港股炒作的港股直通车.QDII2是央行首次提及,中国证监会主席郭树清昨日亦证实,故相信港股直通车试点有望今年较后时间推出,一旦出台,会否是大市升浪尾声,如2007年般消息一出令港股疯狂及见历史高位,最后急挫收场,则要拭目以待.

H股吸引力胜A股.若然直通车开动,估计受惠中资股不外乎金融类股份、H股较A股呈折让的股份、红筹股等,因为直通车涉及资金流动和开户买卖,故见到一些证券类股份昨日已被炒高.其次是内地居民较熟悉A股,H股股价低于A股,会令他们认为折让H股吸引,目前H股股价较A股股价平均折让19%,加上国指2012年和2013年预测PE分别为10倍和9倍,低于沪深300指数2012年和2013年预测PE分别为(13倍和11倍),都反映H股吸引力仍在A股之上.最后是中国仍未推出国际版,中国移动 等是少数仍未回归的大市值中资股,值得留意.其实,国企踏入1月持续受制12,000点,乐观而言,以小时图来看在营造一个头肩底形态,一旦成功升破12,000点(指数虽收12,000点之上但仍未确定已升破),短线目标12,300点,中线维持目标13,000点,直通车一旦开车,颇大机会升越14,000点.

因为07年港股直通车消息出现时,国指被炒至PE20倍以上,但目前只有10倍,若然要升至当时水平,国指可以翻一番,故憧憬确实有机会逐一达到,也可印证去年多次刊登国指在领导人换届后的升浪,是有机会历史重演.待深度调整时入货.不过,央行今次提及QDII2,指今年为试点做相关准备工作,不表示今年一定会推出,料最快也要今年较后时间,或要到第三季末,不排除缺乏QDII2进一步消息下,大市会出现调整,惟中央已给予贴士会推出港股直通车,若然大市出现深度调整,绝对会是一个买入良机,较睇好红筹股和折让H股.(B06)