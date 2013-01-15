港报财经评论: 股市"水的憧憬"--信报1月15日

股市"水的憧憬"/ 习广思

美国联储局推出QE3后,市场低估QE热钱,多数人预期这轮QE炒作效应大不如前,始料不及的是日本继续执意放水.股市原来预期QE3大白鲨引来热钱,但外资提高中资股配置却持续,现时引发投资者想像的是海外长线,退休金及保险金为追求更高回报,有机会调高中港股市的配置比重,令到股市水源细水长流.昨日中证监主席郭树清的言论发挥影响力,提出QFII及RQFII额度能扩大十倍,以及年内或推出QDII2,刺激港股及中国A股再上升,券商股狂炒.加上B股完成历史任务,“B转H”进程有加快迹象,“港股直通车”再被推出来.

外资入市散户上船.郭树清去年高喊”蓝筹罕有价值”无人理会,更被拿作笑话看待,当不再谈价值而谈水时,却竟有反应,这反映内地股民根本不信价值的故事;相反,要扭转市场情绪,得靠”水的憧憬”才能制造资金预期,外资肯入,股市识弹,散户才会愿意上船.股市吸水,公司抽水,大市仍有不俗的支持.新秀丽 、超威动力 被基金股东套现.值得留意的是,卡姆丹克 急升后试图配股,但市传承接力不够,有机会取消,反映投资炒得颇理性,不是随便上船.

寻宝关键:盈警、民企.利丰 发盈警,股价暴跌15%.是否很意外?其实一点也不意外.利丰过去两年已三度发盈警,股价急挫,大抵只因市场对其增长仍存期望.港股距离3月业绩高峰尚有两个多月,现在起至2月将有更多盈警消息,但记住这将会是一个选股时间.例如思捷环球,利丰只是再一次告知投资者,不应再存有期望.相反,同时发盈警的中资民企股,例如达进东方照明 、保利协鑫 、高速传动 均是叫人心死的民企,市场对其盈警的反应相对冷静,毕竟预期低无可低,公司亦没有任何三年大计.今年将会是选股年,民企残股将会是最大寻宝地.

外汇基金去年录得1,086亿港元投资收入,投资回报率4.4%;股票资产贡献67%,有近733亿港元,其中港股占307亿港元,债券收益331亿港元.外汇基金这份成绩表算是非常不俗,但大家不要忘记,去年是股债齐升的日子,而且连贵到无人信的美国国债亦带来进账.虽然金管局总裁陈德霖常强调小心风险,但始终未有回应在美债投资上,现时有哪些投资考虑.倒是中投董事长楼继伟直指,美债价格太高,利率迟早回升,未来会减少买美债.(B03)

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逢低买欧罗兑英镑/ 苏子

目前市场对欧罗区的风险担忧正在降温,故相信,在可见的将来,市场再翻炒欧债危机的可能性极低,而这将有利欧罗汇价在大量平仓买盘,以及趁低吸纳活动刺激下,而出现一段较为持久的良好上升势头.最近两年多来那些已惯于采取逢高建立欧罗短仓的投资者,若沿用旧有策略,预料将令今年在汇市上的投资回报大减,甚至出现较为严峻的损失.欧盟委员会于本月8日公布的调查显示,英国成为欧盟成员国中少数于去年12月的企业和消费信心一同下跌的国家,而各研究机构亦不断把英国今年的GDP增长值调低.而市场普遍相信英国去年第四季的GDP将收缩,并对今年英国经济的复苏情况持悲观态度.

市场对英国今年经济前景的忧虑情绪正不断升温,这将不利英镑的走势,并令到它与欧罗的走势产生一个极为鲜明的对比.而在欧罗汇价仍可看高一线,英镑汇价却可能继续面临沽压的大前提下,目前投资者采取趁低买入欧罗兑英镑的策略应有不俗的回报.上周五欧罗兑英镑以大阳烛正式突破上月28日的0.8225高位阻力,以及20天保历加通道的0.8207顶部阻力,短期走势已进入单边升市里运行.目前欧罗兑英镑较为重要的阻力为周线一目均衡图云雾区的0.8327顶部阻力,以及100周SMA的0.8380关键阻力,如本周可以成功突破这两大阻力收市,预料大方向将朝着0.90心理关口及前年6月下旬的0.9083高位迈进.

留意目前英镑兑日圆的日线及周线CCI指标均出现顶背驰的不利讯号,反映英镑兑日圆正面临向下调整的风险,若稍后英镑汇价整体走势持续转弱;同时日圆汇价亦开始出现挟仓式的反弹市,预料英镑兑日圆将会出现较明显的跌幅,稍后跌破20天SMA支持的可能性不容抹煞.(B10)