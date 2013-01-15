港报社评: 按能力增供款,免废强积金武功--星岛日报1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
又到时候启动强积金供款调整机制,有关提升供款的安排,势必卷入本已热议的退休保障和养老制度讨论.
强积金管理局按照固有机制,根据雇员入息变化,提出修订供款入息水平的上下限.生活捉襟见肘的基层雇员,没有余钱储蓄,不希望供强积金,并不为奇,问题是不少中产对强积金有点抗拒.
强积金在本港经济下滑的年代推出,出师不利,首5个月埋单计数,平均年回报率蚀近5%,接着的财政年度碰上沙士,再蚀10%,打工仔怨声载道.金融海啸那年,强积金创下劲蚀差不多26%的纪录,全城哗然.到去年3月底结束的最新财政年度,强积金蚀了5.6%,打工仔心里不好受,觉得自己被政府强逼蚀钱去养肥物非所值的基金经理.
强积金各项投资计画良莠不齐,消费者委员会曾经点名列出一些累积亏蚀严重的基金.个别基金、个别年度、个别打工仔的亏蚀,耸人听闻,吸引社会聚焦,但不宜就此抹煞强积金整体为打工仔储蓄保值的能力.
现时积金供款水平不足以确保打工仔退休后生活无休,令强积金"民望"不高,以及成为一些争取全民退休保障组织的攻击对象.人口老化,社会确须讨论如何设立一套涵盖面广的退休养老保障体系,财政上能够持续运作,让退休人士合乎尊严地安享晚年,但未必一定要排斥强积金担任部分角色.
在未找出替代方案之前,当局应该不断改善强积金计画,包括进一步降低收费,保障市民的供款,同时要维持强积金供款日后的购买力,按照雇员供款能力提高供款水平,以免被通胀蚕食阴乾. (A06)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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