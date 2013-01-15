港报社评: 法律是唯一判案准则,司法独立才屹立不倒--明报1月15日

近期发生的一些事态,引发社会对法治和司法独立的关注.昨日的2013年法律年度开启典礼,终审法院首席法官马道立和律政司长袁国强,在演辞中都有回应这些关注,其中马道立不受政治纷乱困扰,从司法的基本面讨论法官和法庭的角色和职能,使人对他扞卫司法独立有憧憬.

回归以来,行政机构和立法机构的表现使人失望,只有司法机关在扞卫司法独立方面表现卓越,获得市民认同和肯定,港人将一如既往支持司法机构扞卫司法独立.期望司法独立的核心价值屹立不倒,否则香港的稳定繁荣会蒙上更大阴影.

马道立认为,"虽然法庭有时候须要处理由政治事件衍生的法律问题,但是法庭及其工作不应被政治化",他明言,"法庭和法官是不会受近日众多不同意见所左右",并表示"法庭和法官从不间断恪守法律及法律的精神.这绝对是社会大众对司法机构的期望".

马道立认为法庭法官只认法律不理政治、不受众说纷纭左右等原则,相信会得到绝大多数市民认同.因为若法庭法官受政治影响,不可能有司法独立,而不屈服于政治压力,公平公正地引用法律判案,正正是社会对法庭和法官的期望.

法律不应该受到政治干扰以至干预,只有司法机构独立运作,做到按法律及其精神裁决案件,法治才会得到彰显.马道立的演辞,使人对他带领司法机构顶住压力有一定信心,期望他带领一众法官和司法人员,无私无畏地扞卫司法独立的核心价值,为香港保住一方净土. (A02)