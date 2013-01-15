港报社评: 法律是唯一判案准则,司法独立才屹立不倒--明报1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
近期发生的一些事态,引发社会对法治和司法独立的关注.昨日的2013年法律年度开启典礼,终审法院首席法官马道立和律政司长袁国强,在演辞中都有回应这些关注,其中马道立不受政治纷乱困扰,从司法的基本面讨论法官和法庭的角色和职能,使人对他扞卫司法独立有憧憬.
回归以来,行政机构和立法机构的表现使人失望,只有司法机关在扞卫司法独立方面表现卓越,获得市民认同和肯定,港人将一如既往支持司法机构扞卫司法独立.期望司法独立的核心价值屹立不倒,否则香港的稳定繁荣会蒙上更大阴影.
马道立认为,"虽然法庭有时候须要处理由政治事件衍生的法律问题,但是法庭及其工作不应被政治化",他明言,"法庭和法官是不会受近日众多不同意见所左右",并表示"法庭和法官从不间断恪守法律及法律的精神.这绝对是社会大众对司法机构的期望".
马道立认为法庭法官只认法律不理政治、不受众说纷纭左右等原则,相信会得到绝大多数市民认同.因为若法庭法官受政治影响,不可能有司法独立,而不屈服于政治压力,公平公正地引用法律判案,正正是社会对法庭和法官的期望.
法律不应该受到政治干扰以至干预,只有司法机构独立运作,做到按法律及其精神裁决案件,法治才会得到彰显.马道立的演辞,使人对他带领司法机构顶住压力有一定信心,期望他带领一众法官和司法人员,无私无畏地扞卫司法独立的核心价值,为香港保住一方净土. (A02)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当