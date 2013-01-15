港报社评: 中央放水来港,香港紧抓三机遇--经济日报1月15日

中证监主席郭树清昨指拟将QFII规模扩10倍,促更多外资投资内地,并拟推让内地个人投资香港的QDII2,反映中央要加快汇改与股改.此除刺激港股外,对资产管理中心、人民币离岸中心亦极重要,本港要抓紧机遇.

中港股市昨造好,除因人民银行上周五称会做好让内地个人投资海外的QDII2试点,市场盼港股直通车有望开通,更因郭树清昨指拟将让外资投资内地金融市场的QFII与RQFII规模扩大10倍,市场憧憬中港股市均可获益.香港要从扩大QFII与QDII中得益,就要做好三方面准备.

其一,管理资金流入速度.QDII2未落实,港股已惹炒作,外界关注会否重蹈2007年中央拟推港股直通车、触发港股暴升暴跌的覆辙.且中央要将QFII规模由去年底的374亿美元大增10倍,QDII额度亦势相应大增,内资涌港将对已因欧美日印钞造成热钱盈门的香港,构成更大压力.

故港府须与中央协调,按本港的承受能力让QDII2资金按部就班来港,并设法鼓励这些资金作长投资,而非短炒投机.

其二,强化资产管理中心.内地民众投资QDII的其中一个目的是分散投资,故这些资金未必都锺情股市,亦未必独爱香港.故本港应藉流来内资推动本港建资产管理中心,提供更多类型的投资产品,如环球债券、基金等,并教育他们稳健投资.

惟此对港府金融监管考验更大,否则再爆类似雷曼迷债事件,除损本港资产管理中心声誉,更恐挫伤中央对香港信心.

其三,开拓人币离岸中心业务.中央扩QFII与QDII,未来人币资金流量势更巨,新加坡、伦敦等对手亦对此庞大商机虎视,本港要做好人币离岸中心角色,才可尽占先机.此包括尽快完善金融基建、产品多元化、法律规范等配套,以迎接人币不断开放的大潮.

只有做好上述三方面,香港才能尽得扩大QFII与QDII的机遇,巩固香港金融业优势,扩大本港金融中心的规模与业务,而非只是港股因憧憬热钱的预期得益. (A09)