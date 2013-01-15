港报社评: 香港未来施政,需要明确目标--文汇报1月15日

特首梁振英昨日在其网志中,指新年度施政报告会勾划出香港的发展蓝图,为未来作好规划.梁振英在网志中表达出明确目标的施政理念,将成为处理本港复杂民生问题的突破点,有助政府集中精力针对社会问题对症下药.梁振英首份施政报告,如果能够纠正过去施政缺乏长远规划目标的弊病,为香港未来施政提出切实可行的目标,将是梁振英任内首份施政报告的重要亮点和突破.

梁振英提到,这份施政报告是2013年年度的施政报告,也是未来5年的施政报告,又以耕作比喻施政,事前需有目标,选好时机,才有收获.香港一系列深层次问题日积月累,但缺乏长远规划目标,一直是香港经济最为严重的弊病.若施政报告能以长远目光明确目标,配合落实步骤,避免施政"头痛医头、脚痛医脚",这不但有助于逐步解决深层次问题,而且有利逐步满足市民诉求.

梁振英提出施政报告会针对多个范畴提出施政建议,各范畴各有既定目标,有的放矢.梁振英在经济发展、房屋及土地、贫穷问题、安老助弱方面针对的施政范畴目标明确,可作为香港未来处理复杂形势的重要指针.

梁振英又特别提到,目标确立后,便要深耕、翻土、播种、施肥、除草,一步一步做,明确落实步骤成为梁振英施政报告的另一亮点.事实上,施政需有轻重缓急,梁振英把焦点集中在重要政策范畴,集中精力处理市民最关心的诉求,按部就班,精心部署,有利政府有效运用资源,有胆有识有目标有规划有步骤去落实施政目标. (A05)