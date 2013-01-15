港报社评: 香港未来施政,需要明确目标--文汇报1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
特首梁振英昨日在其网志中,指新年度施政报告会勾划出香港的发展蓝图,为未来作好规划.梁振英在网志中表达出明确目标的施政理念,将成为处理本港复杂民生问题的突破点,有助政府集中精力针对社会问题对症下药.梁振英首份施政报告,如果能够纠正过去施政缺乏长远规划目标的弊病,为香港未来施政提出切实可行的目标,将是梁振英任内首份施政报告的重要亮点和突破.
梁振英提到,这份施政报告是2013年年度的施政报告,也是未来5年的施政报告,又以耕作比喻施政,事前需有目标,选好时机,才有收获.香港一系列深层次问题日积月累,但缺乏长远规划目标,一直是香港经济最为严重的弊病.若施政报告能以长远目光明确目标,配合落实步骤,避免施政"头痛医头、脚痛医脚",这不但有助于逐步解决深层次问题,而且有利逐步满足市民诉求.
梁振英提出施政报告会针对多个范畴提出施政建议,各范畴各有既定目标,有的放矢.梁振英在经济发展、房屋及土地、贫穷问题、安老助弱方面针对的施政范畴目标明确,可作为香港未来处理复杂形势的重要指针.
梁振英又特别提到,目标确立后,便要深耕、翻土、播种、施肥、除草,一步一步做,明确落实步骤成为梁振英施政报告的另一亮点.事实上,施政需有轻重缓急,梁振英把焦点集中在重要政策范畴,集中精力处理市民最关心的诉求,按部就班,精心部署,有利政府有效运用资源,有胆有识有目标有规划有步骤去落实施政目标. (A05)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当