港报社评: 加快开放资本账,憧憬港股直通车--信报1月15日

中证监主席郭树清昨天在港一个论坛上透露,将进一步扩大合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)的规模,并准备推动合格境内个人投资者(QDII2)的相关工作,显示中国今年锐意促进人民币国际化步伐,加快推进资本账目开放.

基于目前QFII和RQFII投资占A股市场只约1.6%,郭树清表示可把额度规模扩大9-10倍;至于推动QDII2,鼓励内地居民海外投资,对投资者来说,也意味"港股直通车"旧事重提,憧憬在望.

把QFII和RQFII扩容,同时允许内地个人投资海外,是加快推进资本账户开放的步骤.很明显,资本账户开放,本质就是放松资本项目下资本流入和流出的汇兑限制.为了避免短期资本直接出入的冲击,中国利用香港离岸市场作试点,通过QFII 和RQFII的额度控制,逐步打开国内经济和金融市场对外部的风险敞口.

上周央行工作会议亦强调,今年内将推进建立"存款保险制度"各项工作.基于存款保险制度是推行利率市场化的前提,由是清楚展示出今年中国金融改革的路线图,逐步推进利率市场化、汇率市场化,据此为进一步开放资本项户营造有利条件,以配合推进人民币国际化步伐.

由于QFII和RQFII扩容和推动QDII2相关工作,郭树清没有披露细节,但从央行工作会议和多项政策信息看到,开放资本账户的步骤是以"资金先流入后流出、投资主体先机构后个人"的原则进行.

如今中港两地金融合作不断加大,去年底央行公布的"前海跨境人民币贷款管理暂行办法",容许在深圳前海注册成立并在当地实际经营或投资的企业,从香港的银行借贷人民币资金,强化人民币海外流通和回流的便利性,流露出最终在毗邻香港之处建立一个金融特区的战略发展目标.

内地对香港人民币业务的发展,有充分的可控性,以确保内地保持资本管制的安全环境,而香港也发挥了试点的功能.人民币国际化进程,伴随资本项目逐一开放,由此引发短期资本流动和人民币币值再难通过以往的绝对行政手段及时调整的风险,香港亦无法置身事外. (A02)