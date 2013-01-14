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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 09:43 BJT

《汇市简讯》欧元/美元触及10个月新高,因欧元交叉盘走势带来支撑

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* 欧元兑美元准备测试3月/4月高位1.3380/85

* 欧元从欧元兑日圆和欧元兑澳元的买需中获得全线支撑

* 若欧元兑美元升穿1.3385,就将上看1.3480/90附近的阻力位.(完)

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