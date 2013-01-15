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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:44 BJT

****《港报快速浏览》--1月15日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 按能力增供款,免废强积金武功--星岛日报                             
 港报社评: 法律是唯一判案准则,司法独立才屹立不倒--明报                       
 港报社评: 中央放水来港,香港紧抓三机遇--经济日报                             
 港报社评: 香港未来施政,需要明确目标--文汇报                                 
 港报社评: 加快开放资本账,憧憬港股直通车--信报                               
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 金融改革,释放红利--经济日报                                   
 港报财经评论: 股市"水的憧憬"--信报                                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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