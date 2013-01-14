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亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 10:00 BJT

金属期市: 伦铜反弹,中国需求前景疑虑恐限制涨势

中国12月铜进口较前月下降6.6%,大多数中国消费者对现货精炼铜的购买可能会推迟到2月农历新年之后.

上海期交所主力4月期约 持稳于每吨58,440元人民币(9,400美元).

定于周五公布的中国国内生产总值(GDP)将是重要关注数据,因投资者想确认该国第四季经济能否中断七个季度的成长放缓态势.路透调查估计,中国第四季经济增幅料从7-9月的7.4%升至7.8%.(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)
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