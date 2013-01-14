金属期市: 伦铜反弹,中国需求前景疑虑恐限制涨势

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
中国12月铜进口较前月下降6.6%,大多数中国消费者对现货精炼铜的购买可能会推迟到2月农历新年之后.
上海期交所主力4月期约 持稳于每吨58,440元人民币(9,400美元).
定于周五公布的中国国内生产总值(GDP)将是重要关注数据,因投资者想确认该国第四季经济能否中断七个季度的成长放缓态势.路透调查估计,中国第四季经济增幅料从7-9月的7.4%升至7.8%.(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王翔琼; 审校 张若琪)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。