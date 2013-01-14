标题新闻: 科威特投资局(KIA)管理的预算稳定基金资产规模在2012年3月底超过2,610亿美元

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
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路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。