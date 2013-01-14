中国经济：今年GDP料增约8%,长期经济增速将放缓--国研中心

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透北京1月14日 - 中国国务院发展研究中心发布报告称,中国经济目前或已告别了持续30多年的高速增长,进入到一个次高速增长阶段,并预计今年GDP(国内生产总值)同比增速仍将保持在8%左右.
上海证券报周一并援引国研中心企业研究所报告称,中国长期经济增速将放缓,因受制于存在内外结构失衡、投资消费结构失衡、产业结构失衡、收入分配结构失衡等深层次问题,在约束经济增长的制度改革之前,结构性失衡问题仍将长期存在.
国家发改委副主任张晓强上周曾表示,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标;2013年中国经济增速则预计在7.5%左右.
国务院发展研究中心主任李伟在报告发布会上亦提出,尽管2012年四季度以来经济增长已呈见底趋稳的明显迹象,但在相当一个时期中国企业将会面临四大结构性挑战:产能过剩和各地产业高度同质化;复杂的国际环境;新一轮科技和产业革命;逐渐减弱的人口红利.
报告并提醒,2012年发达国家新一轮宽松货币政策对全球的影响复杂而深远,中国必须高度关注输入型通胀的问题.
"中国经济的潜在增长率确实存在下降的可能."报告指出,主要原因有:劳动力供求状况已悄然发生了变化;中国技术引进消化吸收的空间逐步缩小;进一步进行基础设施投资的潜力有所下降;东部发达省市增长明显回落.
尽管如此,报告称,依然应该对中国经济充满信心,从中长期发展来看,中国经济还有很大的潜力,中国前30年发展所依托的许多优势并不会在未来10年内完全消失,同时,中国30年发展积累了巨大的财富、经验和技术储备,为调整经济结构、转变发展方式，实现健康、较快的发展提供了坚实支撑.
中国人民银行近日召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并着力提高调控的前瞻性、针对性和灵活性.要处理好稳增长、调结构、控物价、防风险的关系,把握好货币政策调控的重点、力度和节奏. (完) (发稿 赵红梅；审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。