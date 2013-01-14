中国经济：今年GDP料增约8%,长期经济增速将放缓--国研中心

路透北京1月14日 - 中国国务院发展研究中心发布报告称,中国经济目前或已告别了持续30多年的高速增长,进入到一个次高速增长阶段,并预计今年GDP(国内生产总值)同比增速仍将保持在8%左右.

上海证券报周一并援引国研中心企业研究所报告称,中国长期经济增速将放缓,因受制于存在内外结构失衡、投资消费结构失衡、产业结构失衡、收入分配结构失衡等深层次问题,在约束经济增长的制度改革之前,结构性失衡问题仍将长期存在.

国家发改委副主任张晓强上周曾表示,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标;2013年中国经济增速则预计在7.5%左右.

国务院发展研究中心主任李伟在报告发布会上亦提出,尽管2012年四季度以来经济增长已呈见底趋稳的明显迹象,但在相当一个时期中国企业将会面临四大结构性挑战:产能过剩和各地产业高度同质化;复杂的国际环境;新一轮科技和产业革命;逐渐减弱的人口红利.

报告并提醒,2012年发达国家新一轮宽松货币政策对全球的影响复杂而深远,中国必须高度关注输入型通胀的问题.

"中国经济的潜在增长率确实存在下降的可能."报告指出,主要原因有:劳动力供求状况已悄然发生了变化;中国技术引进消化吸收的空间逐步缩小;进一步进行基础设施投资的潜力有所下降;东部发达省市增长明显回落.

尽管如此,报告称,依然应该对中国经济充满信心,从中长期发展来看,中国经济还有很大的潜力,中国前30年发展所依托的许多优势并不会在未来10年内完全消失,同时,中国30年发展积累了巨大的财富、经验和技术储备,为调整经济结构、转变发展方式，实现健康、较快的发展提供了坚实支撑.