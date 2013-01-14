《中国重要政经日程》--1月14日

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
============================近日重要政经日程=======================
1/16(二)
--博鳌亚洲论坛2013年中小企业发展论坛在海南博鳌举行,至19日.
1/18(五)
--首届中国电子商务年会将在上海举行.
2/27(三)
--中国财富管理50人论坛首届年会在北京举行.
5/9(四)
--亚洲天然气峰会在北京举行,至10日.
6/6(四)
*--《财富》全球论坛在成都,至8日
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容.(完) (发稿 李然)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。