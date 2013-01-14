更新版-香港热股: 利丰早盘重挫至逾三个月低点,三年计划达标存疑

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
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路透香港1月14日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周一早盘大跌,意外的获利预警令"三年计划"目标是否能在今年完成生变,投行纷纷调降评级及目标价,股价开盘即重挫逾15%至逾三个月低点.
分析师指出,欧洲前景不明,而利丰美国分支业务复苏的脚步较预期慢.尽管利丰贸易业务仍稳健,但美国分销业务疲弱料仍会拖累公司获利.
"利丰下半年的获利预警令人意外,"野村分析师Tanuj Shori在一份报告中称,"LF USA业务扭转的时间可能较预期长,2013年核心获利可能达不到三年计划目标."
他将这家重量级蓝筹股2012年及2013年获利预估分别调低40%及30%,评级由"中立"降为"卖出",目标价由13.60港元调降至12.20港元.
本地时间上午11:22时,利丰开盘跌14.7%至11.84港元,稍早跌至11.64港元,为2012年10月4日11.58港元以来最低.
主要客户包括沃尔玛(walmart) 及Target 的利丰上周五收盘后称,因美国子公司LF USA业务情况扭转较预期慢,导致核心经营溢利按年减少40%,2012年全年盈利将下滑. 公司2011年净利按年增长24%至6.81美元.
美国为利丰最大市场,去年营业额占60%,欧洲以21%次之.利丰管理层过去曾数度表示美国市场成长较为稳健.
大华继显分析师利新民在报告中称,"去年核心溢利下滑的程度令市场吃惊,股价短期内将受压."
他指出,公司过去几年获利时而让市场失望且频繁地集资,证实该投行稍早观点,即自身成长(orgainc growth)速度缓慢,新收购的公司前景亦不明下,公司依靠收购而成长的策略并不能持续.
该行维持利丰"卖出"评级,目标价格亦维持9港元不变.
利丰在2011年宣布其"三年计划",目标是于2013年达到核心经营溢利15亿美元;公司去年8月公布至2012年6月底止的中期核心经营溢利仅2.21亿美元.
1906年由成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要业务分为贸易、分销及物流三大块.主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球.
这也是这家恒指成份股少见的获利预警.在消息公布后,利丰美国预托凭证(ADR) 上周五大跌14.21%至3.14美元.(完)
浏览利丰其他新闻,请点选 (记者 李珊珊; 审校 黄凯)
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一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
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