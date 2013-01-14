更新版-香港热股: 利丰早盘重挫至逾三个月低点,三年计划达标存疑

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路透香港1月14日 - 环球消费品出口及物流集团--香港利丰公司 周一早盘大跌,意外的获利预警令"三年计划"目标是否能在今年完成生变,投行纷纷调降评级及目标价,股价开盘即重挫逾15%至逾三个月低点.

分析师指出,欧洲前景不明,而利丰美国分支业务复苏的脚步较预期慢.尽管利丰贸易业务仍稳健,但美国分销业务疲弱料仍会拖累公司获利.

"利丰下半年的获利预警令人意外,"野村分析师Tanuj Shori在一份报告中称,"LF USA业务扭转的时间可能较预期长,2013年核心获利可能达不到三年计划目标."

他将这家重量级蓝筹股2012年及2013年获利预估分别调低40%及30%,评级由"中立"降为"卖出",目标价由13.60港元调降至12.20港元.

本地时间上午11:22时,利丰开盘跌14.7%至11.84港元,稍早跌至11.64港元,为2012年10月4日11.58港元以来最低.

主要客户包括沃尔玛(walmart) 及Target 的利丰上周五收盘后称,因美国子公司LF USA业务情况扭转较预期慢,导致核心经营溢利按年减少40%,2012年全年盈利将下滑. 公司2011年净利按年增长24%至6.81美元.

美国为利丰最大市场,去年营业额占60%,欧洲以21%次之.利丰管理层过去曾数度表示美国市场成长较为稳健.

大华继显分析师利新民在报告中称,"去年核心溢利下滑的程度令市场吃惊,股价短期内将受压."

他指出,公司过去几年获利时而让市场失望且频繁地集资,证实该投行稍早观点,即自身成长(orgainc growth)速度缓慢,新收购的公司前景亦不明下,公司依靠收购而成长的策略并不能持续.

该行维持利丰"卖出"评级,目标价格亦维持9港元不变.

利丰在2011年宣布其"三年计划",目标是于2013年达到核心经营溢利15亿美元;公司去年8月公布至2012年6月底止的中期核心经营溢利仅2.21亿美元.

1906年由成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要业务分为贸易、分销及物流三大块.主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球.

这也是这家恒指成份股少见的获利预警.在消息公布后,利丰美国预托凭证(ADR) 上周五大跌14.21%至3.14美元.(完)