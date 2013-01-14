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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 10:22 BJT

《汇市简讯》低接买家令新西兰元/美元买兴改善

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* 新西兰元兑美元在亚洲交易时段上涨,上周五新西兰元兑美元表现不佳

* 新西兰元兑欧元上周五下跌1.6%,之前两家银行给出买入欧元兑新西兰元的建议

* 新西兰元兑澳元上周五下跌0.40%,但今日早间有所反弹

* 小时图上新西兰元兑美元阻力位在0.8415.(完)

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