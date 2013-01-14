中国基金: 去年底基金公司管理资产规模3.62万亿元,其中非公募占两成

路透上海1月14日 - 中国证券投资基金业协会近日公布数据显示,截止去年底,国内开展业务的72家基金管理公司管理资产规模合计3.62万亿(兆)元人民币,同比增长30.53%;其中管理的非公开募集资产(社保基金,企业年金和特定客户资产)规模达7,564.52亿元,同比增28.79%,在公募基金管理资产总规模中占两成.

去年底,公募基金规模达2.87万亿元,同比增30.99%,并占全行业管理资产规模79.12%.其中股票型基金和混合型基金分别占全行业资产规模的31.68%和15.59%;而债券型和货币市场基金分别占10.43%和15.78%.

包括公募基金和定向管理资产在内,华夏基金的管理资产规模达2,966.15亿元,稳占第一位;而嘉实基金凭借出色的非公募业务,总资产规模排名第二,达2,871.36亿元,其公募基金规模列第三.而公募基金第二的易方达基金公司总资产规模排名第三,达2,468.93亿元.

按总资产规模排名,第四至第十位的基金公司包括南方、博时、工银瑞信、中银、鹏华、广发和大成基金,排名第十位的大成基金资产规模为1,048.72亿元.

在非公募资产管理规模的排名中,嘉实基金排名首位,达926.37亿元;博时和南方基金分列第二和第三,分别达863.71亿元和736.52亿元,鹏华和华夏基金分列四五位,分别为690.03亿元和613.58亿元.

据证券时报周一报导,嘉实基金的非公募优势业务包括社保和企业年金,其管理的社保基金规模超过500亿元;博时管理社保基金的规模亦超过500亿元,鹏华管理的社保基金规模则超过650亿元.而华夏基金在企业年金上具优势,管理资产规模超过300亿元.

在专户方面,中银、工银瑞信、易方达、汇添富、招商和富国基金占优势,尤其是中银基金,专户规模超过400亿元,工信瑞信的专户规模也超过200亿元.(完)

若需了解详情,可点选基金业协会网站(www.amac.org.cn) (发稿 林琦; 审校 张喜良)