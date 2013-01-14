中国基金: 去年底基金公司管理资产规模3.62万亿元,其中非公募占两成

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透上海1月14日 - 中国证券投资基金业协会近日公布数据显示,截止去年底,国内开展业务的72家基金管理公司管理资产规模合计3.62万亿(兆)元人民币,同比增长30.53%;其中管理的非公开募集资产(社保基金,企业年金和特定客户资产)规模达7,564.52亿元,同比增28.79%,在公募基金管理资产总规模中占两成.
去年底,公募基金规模达2.87万亿元,同比增30.99%,并占全行业管理资产规模79.12%.其中股票型基金和混合型基金分别占全行业资产规模的31.68%和15.59%;而债券型和货币市场基金分别占10.43%和15.78%.
包括公募基金和定向管理资产在内,华夏基金的管理资产规模达2,966.15亿元,稳占第一位;而嘉实基金凭借出色的非公募业务,总资产规模排名第二,达2,871.36亿元,其公募基金规模列第三.而公募基金第二的易方达基金公司总资产规模排名第三,达2,468.93亿元.
按总资产规模排名,第四至第十位的基金公司包括南方、博时、工银瑞信、中银、鹏华、广发和大成基金,排名第十位的大成基金资产规模为1,048.72亿元.
在非公募资产管理规模的排名中,嘉实基金排名首位,达926.37亿元;博时和南方基金分列第二和第三,分别达863.71亿元和736.52亿元,鹏华和华夏基金分列四五位,分别为690.03亿元和613.58亿元.
据证券时报周一报导,嘉实基金的非公募优势业务包括社保和企业年金,其管理的社保基金规模超过500亿元;博时管理社保基金的规模亦超过500亿元,鹏华管理的社保基金规模则超过650亿元.而华夏基金在企业年金上具优势,管理资产规模超过300亿元.
在专户方面,中银、工银瑞信、易方达、汇添富、招商和富国基金占优势,尤其是中银基金,专户规模超过400亿元,工信瑞信的专户规模也超过200亿元.(完)
若需了解详情,可点选基金业协会网站(www.amac.org.cn) (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。