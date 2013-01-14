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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 10:39 BJT

中国证券: RQFII和QFII投资额度可扩至目前10倍水平--证监会主席

路透香港1月14日 - 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资额度,可以扩大到目前10倍的水平.

郭树清在港出席"亚洲金融论坛"时表示,"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."

中国证监会去年11月曾表示,与有关部门就在原有700亿元RQFII投资额度的基础上,继续增加2,000亿元额度一事,原则上达成一致,将有计划、有步骤地实施.在增加RQFII投资额度的同时,有关部门正在着手修订相关实施细则,拟进一步扩大机构范围、放宽投资比例限制等. (完) (记者 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)
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