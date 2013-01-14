中国证券: RQFII和QFII投资额度可扩至目前10倍水平--证监会主席

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港1月14日 - 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资额度,可以扩大到目前10倍的水平.
郭树清在港出席"亚洲金融论坛"时表示,"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."
中国证监会去年11月曾表示,与有关部门就在原有700亿元RQFII投资额度的基础上,继续增加2,000亿元额度一事,原则上达成一致,将有计划、有步骤地实施.在增加RQFII投资额度的同时,有关部门正在着手修订相关实施细则,拟进一步扩大机构范围、放宽投资比例限制等. (完) (记者 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38