中国证券: RQFII和QFII投资额度可扩至目前10倍水平--证监会主席

路透香港1月14日 - 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资额度,可以扩大到目前10倍的水平.

郭树清在港出席"亚洲金融论坛"时表示,"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."