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市场报道 | 2013年 1月 14日 星期一 10:26 BJT

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场表现疲软,因欧元走强

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* 周五低点79.43承压,因欧元走强

* 每日动能指标触顶或指向下行

* 1月低点79.28及纽约收盘价79.56分别为支撑位和阻力位

* 若跌破79.25,将下看12月低位79.00.(完)

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