中国能源: 去年全社会用电量同比增长5.5%,第二产业增3.9%

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透北京1月14日 - 中国国家能源局周一公布,2012年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时,同比增长5.5%,其中第二产业36,669亿千瓦时,同比增长3.9%.
用电量数字往往被认为更能体现经济运行的真实状况.国家发改委副主任张晓强上周称,去年中国经济成长率可以达到7.7%,超过年初时设立的全年经济增长目标7.5%.
能源局数据并显示,第一产业去年用电量1,013亿千瓦时,同比持平;第三产业用电量5,690亿千瓦时,同比大幅增长11.5%;城乡居民生活用电量6,219亿千瓦时,同比增长10.7%.
从分类用电量看,全国工业用电量为36,061亿千瓦时.其中轻、重工业分别为6,083亿千瓦时和29,978亿千瓦时,分别增长4.3%和3.8%.
去年全年6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时4,572小时,比上年降低158小时.其中水电3,555小时,比上年提高536小时;火电4,965小时,比上年降低340小时;核电7,838小时,比上年提高79小时.
全年发电新增设备容量8,700万千瓦,同比下降3.2%,其中水电1,900万千瓦,火电5,100万千瓦,风电1,537万千瓦,同比分别增长55.1%,下降13.4%和下降3.9%.
截至2012年底,全口径发电装机容量11.44亿千瓦,同比增长8.2%,其中水电2.49亿千瓦,火电8.19亿千瓦,核电1,257万千瓦,风电6,237万千瓦,同比分别增长8.3%,6.6%,5.5%和32.7%.(完)
参看2012年用电量数字详情,请点选(here) (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。