《汇市简讯》欧元/美元升破1.3380/85阻力

* 欧元/美元升破1.3380/90美元阻力后,已触及1.3404

* 1.3380/85有一道周线双重顶部,100周移动均线位置在1.3384

* 下道阻力为1.3485附近的周线双重顶部

* 由1.4940跌至1.2042的50%回档位亦在1.3490.(完)