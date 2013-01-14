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市场报道 | 2013年 1月 14日 星期一 10:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元升破1.3380/85阻力

0233GMT---

* 欧元/美元升破1.3380/90美元阻力后,已触及1.3404

* 1.3380/85有一道周线双重顶部,100周移动均线位置在1.3384

* 下道阻力为1.3485附近的周线双重顶部

* 由1.4940跌至1.2042的50%回档位亦在1.3490.(完)

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(编译 蔡美珍; 审校 于春红)
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