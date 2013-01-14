台湾债市: RP利率未变,缺乏新券以续约为主

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透台北1月14日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一未变,仍持平近期的区间低位.由于缺乏新券,证券商早早就敲定续约相关作业,不过投信与银行端仍询问频频,找券需求相当强烈.
不过在客户对利率的坚持下,公债与公司债RP利率下档的支撑仍相对强劲.证券商交易员表示,农历年关前将观察资金变化,除非更加浮滥,否则基于客户关系维系,不会将RP利率进一步下调.
"要调可能要等年后了."一券商资金调度人士说.
另一证券商交易员则称,无论投信与银行的找券需求都非常大,目前公债RP利率已一律调至0.70%,少部分做到0.69%;公司债0.81%的比例也不多,多数在0.80%.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.
券商表示,本周紧缩因素有周二400亿台币的五年公债102/2 交割,周四则有华航 109亿台币公司债交割.(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。