台湾债市: RP利率未变,缺乏新券以续约为主

路透台北1月14日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周一未变,仍持平近期的区间低位.由于缺乏新券,证券商早早就敲定续约相关作业,不过投信与银行端仍询问频频,找券需求相当强烈.

不过在客户对利率的坚持下,公债与公司债RP利率下档的支撑仍相对强劲.证券商交易员表示,农历年关前将观察资金变化,除非更加浮滥,否则基于客户关系维系,不会将RP利率进一步下调.

"要调可能要等年后了."一券商资金调度人士说.

另一证券商交易员则称,无论投信与银行的找券需求都非常大,目前公债RP利率已一律调至0.70%,少部分做到0.69%;公司债0.81%的比例也不多,多数在0.80%.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.