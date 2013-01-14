更新版 2-中国证券: RQFII和QFII投资规模可扩大10倍--证监会主席

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
* RQFII和QFII规模可扩大到目前10倍水平
* 适当时候推动QDII2
* 研究推出RQFII2,并推广至个体投资者可能性
* 助B股公司优化投资 (修饰标题用字,新增分析师言论)
路透香港1月14日 - 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.
他在港出席"亚洲金融论坛"时表示,"QFII和RQFII目前在股市的投资占比为1.5-1.6%,希望这个规模可以扩大9-10倍."
"同时,我们会进一步做更多工作、改善现有投资环境,包括QDII(合格境内机构投资者)结构进一步优化,将来在适时推动QDII2(合格境内个人投资者)."郭树清说.
中国人民银行近日召开工作会议指出,在扩大人民币跨境使用方面,将简化跨境贸易人民币结算手续和审核流程;继续支持香港等境外人民币市场发展,鼓励人民币在境外的使用和循环;开展跨境个人人民币业务;并稳妥推进RQFII试点,积极做好合格境内个人投资者(QDII2)试点相关准备工作.
郭树清还表示,他与一些香港机构投资者谈论了推出RQFII2,并把它推广至个体投资者的可能性.同时帮助B股的公司做更好的优化投资,并欢迎海外企业、投资者参与到未来期货融资、期货投资行列当中.
他指出,去年中证监放宽中国大陆企业来港上市,下一步将探讨中港两地期货、财富管理业务合作,并支持跨境ETF(交易所买卖基金)和跨境债券市场发展.
申银万国表示,QDII2对香港市场会是一个利好消息,因假如内地个人投资者获允许来港买股票的话,对市场流动性会有显着改善;现时不少两地挂牌的小型股份,其H股往往比内地上市的股份便宜.
继深市中集集团 成功实现B股转H股之后,多家B股公司也跃跃欲试.据上海证券报此前报导,包括上柴股份 在内的多家沪市B股公司正积极筹划解决B股出路事宜.此外,正在筹划重大事项的内地房地产龙头万科 目前仍继续停牌,此前有消息指其亦计划进行B转H股.
为配合人民币国际化的推进,人民币资本项下开放的渠道于2012年加速,继年内监管层追加RQFII额度2,000亿元人民币后,去年末中国央行又正式批准深圳前海地区的跨境人民币贷款业务.
据中国国家外汇管理局最新数据显示,截止去年12月底,中国已批准RQFII增至24家.在12月增加2,000亿元额度后,RQFII总额度增至2,700亿元;而QFII额度亦由原来的300亿美元,增至800亿美元.
中国股市标杆指数沪综指 去年最多一度下跌至1,949点的三年最低,较2011年收盘点位最多下跌逾10%.惟自去年12月4日大盘开始反弹起,沪综指一个月内累计上涨了近17%.(完) (记者 雷美珍; 撰写 梁慧仪; 审校 张喜良/林高丽)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。