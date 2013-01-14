中国货币市场: 七天回购利率小涨但资金仍充裕,逆回购期限调整影响暂不大

路透上海1月14日 - 中国银行间资金市场周一早盘隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.

他们并指出,虽然公开市场本周或不再有28天的逆回购操作,但这个临时性调整还不至于影响未来资金面预期,目前质押式回购总体走势几未受到什么影响.

华北一银行交易员表示,尽管七天期回购利率以3.0%的高位开盘,但随后在大量供给压制下,不断缩减涨幅.

他并透露,稍早某大型银行七天期回购利率报价,较加权利率有逾20bp的折让,市场情况"实在是不支持(开盘价)那么高的价格."

业内人士稍早透露,此前作为常规品种的28天期逆回购,可能将不现身本周央行公开市场操作.不过预计仅是因为避免到期日落在春节期间考虑,而没有其他方向性变化.

今年春节长假为2月9日-15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0818 2.0835 -0.17

七天 2.7737 2.7347 +3.90

14天 2.7184 2.8457 -12.73