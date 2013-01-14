中国货币市场: 七天回购利率小涨但资金仍充裕,逆回购期限调整影响暂不大

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透上海1月14日 - 中国银行间资金市场周一早盘隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.
他们并指出,虽然公开市场本周或不再有28天的逆回购操作,但这个临时性调整还不至于影响未来资金面预期,目前质押式回购总体走势几未受到什么影响.
华北一银行交易员表示,尽管七天期回购利率以3.0%的高位开盘,但随后在大量供给压制下,不断缩减涨幅.
他并透露,稍早某大型银行七天期回购利率报价,较加权利率有逾20bp的折让,市场情况"实在是不支持(开盘价)那么高的价格."
业内人士稍早透露,此前作为常规品种的28天期逆回购,可能将不现身本周央行公开市场操作.不过预计仅是因为避免到期日落在春节期间考虑,而没有其他方向性变化.
今年春节长假为2月9日-15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0818 2.0835 -0.17
七天 2.7737 2.7347 +3.90
14天 2.7184 2.8457 -12.73
==========================================================(完) (发稿 李宏薇; 审校 黄凯)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。