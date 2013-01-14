《台湾新债预测》台积电五年无担债得标利率料落在1.25-1.265%

路透台北1月14日 - 全球晶圆代工龙头台积电 周二将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.25-1.265%、1.35-1.40%与1.50-1.54%.

受近期债市气氛略偏空影响,交易商认为,台积电本次公司债得标利率料较去年11月底的得标结果走高.此外,市场预期第一季公司债发行量大,令买盘下标较为保守.

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.20%,最高在1.30%;七年期最低预估在1.33%,最高在1.40%;10年期最低预估在1.49%,最高在1.55%.

台积电将在周二上午竞标102-1期无担保公司债214亿台币,其中五年及七年期皆预计发行95亿台币,10年期则为24亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.

台积电上次是在11月下旬标售公司债,当时五年期以1.23%定价,七年期以1.35%定价,10年期则以1.49%定价,总计标售金额为236亿台币.

台积电在中华信评的评等为"twAAA".(完)