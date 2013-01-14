《台湾新债预测》台积电五年无担债得标利率料落在1.25-1.265%

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透台北1月14日 - 全球晶圆代工龙头台积电 周二将招标五、七及10年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.25-1.265%、1.35-1.40%与1.50-1.54%.
受近期债市气氛略偏空影响,交易商认为,台积电本次公司债得标利率料较去年11月底的得标结果走高.此外,市场预期第一季公司债发行量大,令买盘下标较为保守.
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.20%,最高在1.30%;七年期最低预估在1.33%,最高在1.40%;10年期最低预估在1.49%,最高在1.55%.
台积电将在周二上午竞标102-1期无担保公司债214亿台币,其中五年及七年期皆预计发行95亿台币,10年期则为24亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.
台积电上次是在11月下旬标售公司债,当时五年期以1.23%定价,七年期以1.35%定价,10年期则以1.49%定价,总计标售金额为236亿台币.
台积电在中华信评的评等为"twAAA".(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 黄凯)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。