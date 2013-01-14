《KEMP专栏》沙特阿拉伯面临石油市场占有率保卫战

**价格必须降下来**

在有效需求的前提下,挑战在于如何分配产量.沙特巨大的传统油田,其生产成本在业界大概排在最低之列.但得大幅压低油价,才能阻断其他的供应来源.

Bakken、Eagle Ford和其他美国页岩业者持续探钻,加上效率大幅改善,都强烈暗示着油价若远低于每桶100美元,或甚至低于80美元,页岩生产都十分合算.

深海和极地探钻,以及煤气到液态天然气等其他方案则比较昂贵且风险也高,不过国际能源署(IEA)之前的估计和其他预测者都认为,损益平衡点在油价远低于每桶100美元.随着技术进步,探钻公司累积经验,生产成本可能进一步下降.

沙特和其他OPEC产油大国已冻结主要油企在其国内的活动,或订定严格条件,使大型油企不愿大量投资.但那却助长国际石油公司和规模较小的独立油企到其他国家找寻更宽厚的投资条件.

为阻绝部分企业现金流用来资助所有这一切探勘和生产活动,油价必须降下来,否则就得找寻其他手段,以劝阻投资.