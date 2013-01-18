《路透简报》--本周中国重要财经新闻回顾

以下为路透中文新闻为您整理的本周(1月14日-18日)中国重要财经新闻: **经济/政策** --中国人民银行召开工作会议明确,今年将继续实施稳健的货币政策,保持货币信贷总量和社会融资规模平稳适度增长,并落实好差别化住房信贷政策.同时,将进一步扩大人民币跨境使用.

--中国国家统计局公布,2012年四季度国内生产总值(GDP)同比增长7.9%,高于路透调查预估中值7.8%,为连续七个季度放缓后首次出现回升;去年全年经济增速则为7.8%,超出年初设定的7.5%目标;全年规模以上工业增加值同比增长10%,社会消费品零售总额增长14.3%,固定资产投资增速为20.6%.

--中国国务院副总理李克强指出,新型城镇化不能人为造城.中国要实现工业化、信息化、城镇化、农业现代化的新四化,仍然要靠改革创新.要深化企业、财税、金融、户籍、土地管理制度、价格等改革.

--中国国务院总理温家宝称,中长期要逐步建立起覆盖住房交易、保有等环节的房地产税制,并完善有利于调节收入分配的税收制度.

--中国国家外汇管理局宣布,在做好货币政策调控和外汇管理工作的同时,不断创新外汇储备运用,支持金融机构服务实体经济发展和"走出去"战略,并在外汇储备经营管理机构内,成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing),负责创新外汇储备运用这项工作.

--中国商务部部长陈德铭称,2013年中国经济总体向好,国内消费和投资有望保持稳步增长,尽管还有一些不确定因素,吸收外商直接投资(FDI)规模仍可望与去年基本持平.

--受累于全球经济疲软,中国去年全国实际使用外资(FDI)三年来同比首度下滑,降至1,117.2亿美元.商务部未来将保持外资政策和利用外资规模稳定,提高利用外资质量.商务部发言人并称,今年外贸形势仍然严峻,争取全国外贸增速与GDP的增速大体上保持同步,进一步稳定和扩大国际贸易的份额. --中国首次公布全国居民基尼系数,2012年为0.474.而过去10年基尼系数最高点为2008年的0.491,之后逐步有所回落.国家统计局长马建堂并称,2012年劳动年龄人口在相当长时期第一次出现绝对下降,确实要高度重视. ============================================================== **金融/证券/保险**

--据三位业内人士透露,央行将允许公开市场一级交易商中的12家大中型银行,按日上报逆回购需求.此意味着公开市场逆回购将成为央行的常规工具,以更灵活调节市场的短期流动性,且此举若能常态化,亦意味着央行在向设定市场基准利率的道路上更进一步.

--中国证监会主席郭树清称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机构投资者)的投资规模,可以扩大到目前10倍的水平.

--郭树清表示,国债期货仿真交易很顺畅,预计不久将正式推出国债期货.他同时指出,新股发行制度改革目前已经取得积极成效.

--去年12月以来银行间市场流动性宽松找到依据,中国央行公布的最新数据显示,2012年12月外汇占款增量1,346亿元人民币,创仅次于1月份的年内次高;同时岁末突击花钱的规律导致财政存款大规模减少11,927亿元. --国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年12月人民币实际有效汇率指数为110.16,较11月环比略涨0.48%,创纪录新高,带动2012年全年人民币实际有效汇率涨幅达2.2%.

--美国财政部最新数据显示,去年11月中国净增持2亿美元美国国债;截止2012年11月末,中国持有的美国国债为11,701亿美元,仍是美国国债的全球最大单一持有国.

--中国银监会明确,2013年银行业重点要严防信用违约风险、严控表外业务关联风险、严管外部风险传染三大风险源,并称"守住不发生系统性和区域性风险底线是首要任务".

--外管局国际收支司副司长方文称,目前中国跨境资金流动主要还是在贸易项下进行,贸易项下资金变动与实物进出口差额很重要原因是贸易融资的变化,从这个角度不能称为"热钱". --接近中国监管层的权威人士指出,当前社会公众对影子银行的认识有一定误读.监管部门近期已经明确,商业银行正常的、常态化的表外业务,以及信托、融资租赁等业务,都在监管部门的有效监管之下,并非影子银行.

--中国证券报报导称,2013年工商银行 新增贷款规模约为9,000亿元人民币、农行 约为7,000亿元、中行 将低于5,000亿元、建行 约为8,400亿元. --中国主权财富基金--中投公司 董事长楼继伟称,欧美市场短期仍面临风险,因此估计2013年的投资情况会与去年相若,而中投公司将分散投资以减少美国国债带来的不明朗. --中国证券业协会最新数据显示,证券公司未经审计财务报表显示,2012年114家证券公司全年实现营业收入1,294.71亿元人民币,同比下降4.8%,实现净利润329.30亿元,下滑16.4%. --中国证券投资基金业协会数据显示,截止去年底,国内开展业务的72家基金管理公司管理资产规模合计3.62万亿(兆)元,同比增长30.53%;其中管理的非公开募集资产(社保基金,企业年金和特定客户资产)规模达7,564.52亿元,同比增28.79%,在公募基金管理资产总规模中占两成. --面对债券市场至今"零违约",中国银行间市场交易商协会秘书长时文朝指出,在制度设计上,不存在政府隐形担保和主承销商"兜底"的问题,作为自律管理组织,交易商协会在信用事件处理中坚持市场化运作的原则.

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--国土资源部称,中国房地产用地调控政策将坚持不动摇,对大企业大地块监督将常态化,并强调普通商品住房用地供应要确保不低于过去5年年均实际供应.

--随着国内外经济开始复苏,中国房地产市场投资和销售回暖,土地市场亦明显升温.中国国土资源部下属土地勘测规划院报告显示,2012年四季度全国主要监测城市地价环比持续回升、同比则五个季度来首次由降转升,今年一季度地价总体上料将随着经济增长而平稳上升.

--中国扩大房产税征收的动向备受市场关注,但全国铺开或许仍然有待时日.国家税务总局总会计师汪康称,国税总局正在研究制定房产税扩大试点的范围,但目前要提出一个完善的方案还有难度.

--中国12月70个大中城市新建住宅销售价格同比微降0.04%,为连续第10个月同比下跌,但跌幅自上月的0.7%明显缩窄;环比涨幅则自上月的0.3%续升至0.36%.数据并显示,去年房地产开发投资同比增长16.2%,略低于1-11月的16.7%;全年销售面积和销售额则分别增长1.8%和10%.

--中国国家能源局公布,2012年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时,同比增长5.5%,其中第二产业36,669亿千瓦时,同比增长3.9%.