《台湾新债预测》鸿海五年无担债得标利率料落在1.30-1.35%

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透台北1月14日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周二将招标五及七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.30-1.35%、1.40-1.45%.
由于与台积电 公司债同一日标售,交易商认为,买方在写鸿海标单时,会以台积电的下标利率向上加5-10个基点.
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.30%,最高在1.38%;七年期最低预估在1.37%,最高在1.50%.
鸿海将在周二上午竞标102-1期无担保公司债90亿台币,其中五年预计发行60亿台币,七年则为30亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.
鸿海上次是在去年8月下旬标售公司债,当时五年期以1.35%定价,总计标售金额为33亿台币.
鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。