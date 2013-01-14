中国债市动态: 现券成交清淡整体变动不大,但个别五年期国债收益率稍升

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透北京1月14日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率整体变动不大,上周国内各项数据密集公布后,其对市场的影响逐渐淡化,且近期资金宽裕局势未现太大波动,债市早盘稍事喘息,整体成交清淡.
虽然整体走势波澜不惊,不过有交易人士提到,今日个别五年期国债收益率稍显上探倾向,但幅度不高约一个基点(bp),可能是因国债的绝对收益相对不高,引一些卖盘现身.
"(早盘)没啥动静,收益率居高未下."上海一银行交易员称.
上海一券商交易员补充道,今日成交不是很活跃,不过五年期国债收益率往上走一个点左右,"国债的绝对收益还是比较低".
中国银行间资金市场周一早盘隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.
上述券商交易员并表示,预计春节前资金面将较当前"要紧",但流动性不会有太大的波动,"央行的逆回购还是比较有效的,而且操作手法上比较灵活,很好的熨平了流动性的波动."
业人士稍早透露,此前作为常规品种的28天期逆回购,可能将不现身本周央行公开市场操作.不过预计仅是因为避免到期日落在春节期间考虑,而没有其他方向性变化.
今年春节长假为2月9日-15日.
二级市场上,剩余期限约9.93年的国债120021最新报价收益率 为3.6000%/3.5850%,上日尾盘为3.6000%/3.5500%.剩余期限4.5890年的国债120014最新报价收益率3.2500%/3.2400%,上日末笔为3.2400%/3.2300%.(完) (发稿 康熙泽; 审校 曾祥进)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。