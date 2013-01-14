中国债市动态: 现券成交清淡整体变动不大,但个别五年期国债收益率稍升

路透北京1月14日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率整体变动不大,上周国内各项数据密集公布后,其对市场的影响逐渐淡化,且近期资金宽裕局势未现太大波动,债市早盘稍事喘息,整体成交清淡.

虽然整体走势波澜不惊,不过有交易人士提到,今日个别五年期国债收益率稍显上探倾向,但幅度不高约一个基点(bp),可能是因国债的绝对收益相对不高,引一些卖盘现身.

"(早盘)没啥动静,收益率居高未下."上海一银行交易员称.

上海一券商交易员补充道,今日成交不是很活跃,不过五年期国债收益率往上走一个点左右,"国债的绝对收益还是比较低".

中国银行间资金市场周一早盘隔夜回购利率持稳,七天期品种加权利率小涨,不过仍徘徊在近一个月低点附近.交易员称,目前市场流动性依旧较为充裕,供给强劲压制回购利率上行空间.

上述券商交易员并表示,预计春节前资金面将较当前"要紧",但流动性不会有太大的波动,"央行的逆回购还是比较有效的,而且操作手法上比较灵活,很好的熨平了流动性的波动."

业人士稍早透露,此前作为常规品种的28天期逆回购,可能将不现身本周央行公开市场操作.不过预计仅是因为避免到期日落在春节期间考虑,而没有其他方向性变化.

今年春节长假为2月9日-15日.