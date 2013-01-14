重温稿-《台湾新债预测》鸿海五年无担债得标利率料落在1.30-1.35%

路透台北1月14日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周二将招标五及七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.30-1.35%、1.40-1.45%.

由于与台积电 公司债同一日标售,交易商认为,买方在写鸿海标单时,会以台积电的下标利率向上加5-10个基点.

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.30%,最高在1.38%;七年期最低预估在1.37%,最高在1.50%.

鸿海将在周二上午竞标102-1期无担保公司债90亿台币,其中五年预计发行60亿台币,七年则为30亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.

鸿海上次是在去年8月下旬标售公司债,当时五年期以1.35%定价,总计标售金额为33亿台币.

鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)