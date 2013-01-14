重温稿-《台湾新债预测》鸿海五年无担债得标利率料落在1.30-1.35%

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透台北1月14日 - 全球最大消费电子产品代工厂--鸿海 周二将招标五及七年期无担保公司债.路透调查显示,得标利率预估区间分别为1.30-1.35%、1.40-1.45%.
由于与台积电 公司债同一日标售,交易商认为,买方在写鸿海标单时,会以台积电的下标利率向上加5-10个基点.
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示,对五年期得标利率最低预估在1.30%,最高在1.38%;七年期最低预估在1.37%,最高在1.50%.
鸿海将在周二上午竞标102-1期无担保公司债90亿台币,其中五年预计发行60亿台币,七年则为30亿,各年期可增减50%,预计标售后三个工作日之内公布结果.
鸿海上次是在去年8月下旬标售公司债,当时五年期以1.35%定价,总计标售金额为33亿台币.
鸿海在中华信评的评等为"twAA+".(完)
参看台湾债市相关新闻,请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
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