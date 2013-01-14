《全球市场》日圆走势承压,亚股交投受抑

澳元/美元 上升0.1%至1.0549美元,距上周所及四个月高点1.0599不远.

欧元/美元 升0.4%至九个月新高1.3404,欧洲央行总裁德拉吉上周并未暗示该央行将进一步放宽货币政策后,欧元表现继续超前美元.

大宗商品价格在上周下跌后,脚步渐稳.美元原油 上涨0.60美元至每桶94.16美元,自上周五下跌0.26美元的跌势反弹.布兰特原油 升0.32美元至110.96美元.