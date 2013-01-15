《中国债券市场每日交易备忘》--1月15日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 一、新债招标: 中国国家开发银行至多50亿元人民币三年浮息债(一年定存基准)9:30-10:30招标,利差预测均值97基点(bp) 国开行至多50亿元五年期浮息债(一年定存基准)9:30-10:30招标,利差预测均值117bp 国开行至多50亿元七年期浮息债(一年定存基准)9:30-11:10招标,利差预测均值127bp 国开行至多50亿元10年期浮息债(一年定存基准)9:30-11:10招标,利差预测均值151bp 中国供销集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA),北京银行和广发银行主承 中信证券 50亿元三个月期短期融资券(主体评级AAA)10:00-11:00招标,承销商工行/农行等 珠海九洲旅游集团3亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-),光大银行主承 扬州自来水3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),交通银行主承 贵州黔桂发电7亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),中信证券和中信银行主承 江苏苏豪控股集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和兴业银行主承 庆华能源集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),北京银行和国开行主承 上海南汇发展集团8亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),建设银行和中国银行主承 石药集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承 鄂武商 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承 华谊兄弟 3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承 巨化集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),招商银行主承 唐山曹妃甸港务公司3亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),浦发银行主承 温州现代服务投资集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),光大银行和工商银行主承 贵阳中化开磷化肥7亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-),中信银行主承 乌鲁木齐中小企业4.8亿元三年期中小企业集优票据簿记建档(债项评级AAA),兴业银行主承 ============================================================================ 二、新债上市: 中国铁物25亿元九个月期超短融011318001,票面利率4.30% 广汇汽车服务公司15亿元一年期短融041358003,票面利率5.16% 北京建工集团5亿元一年期短融041369002,票面利率5.16% 中国铁物3亿元三年期中票1382008,票面利率4.83% 广东广业资产5亿元七年期投资人选择权(5+2)中票1382010,票面利率5.52% 南京城投控股集团10亿元15年期投资人选择权(10+5)中票1382011,票面利率5.80% 福建三安集团5亿元五年期中票1382009,票面利率6.80% ============================================================================ 三、缴款: 南通港闸区国资经营公司12亿元七年期固息债1380003,票面利率7.15% 河南盛润控股集团11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380006,票面利率7.39% 云南公路开发投资公司20亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1380012,票面利率6.05% 陕西高速集团5亿元一年期短融 陕西高速集团30亿元五年期中票 中国重汽集团15亿元五年期中票 东北特钢集团14亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息: 农业发展银行120亿元五年期固息金融债080402到期兑付,票面利率4.99% 重庆渝隆资产经营公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债098002付息,票面利率7.08% 广东广晟资产15亿元五年期中票0982003付息,票面利率4.67% 山西焦煤集团14亿元五年期中票0982005付息,票面利率3.98% 乌鲁木齐城投25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080003付息,票面利率6.50% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --中国证监会主席郭树清表示,证监会将进一步完善合格境内机构投资者(QDII)制度安排,试点开展合格境 内个人投资者制度(即QDII2). --中共十八大报告明确提出要"加快"财税体制改革.中国财政部财科所所长贾康认为,中国应抓紧时间形成 和推出资源税改革扩围,碳税也值得积极推出. 国家统计局周五(18日)召开国民经济运行情况新闻发布会,公布 12月城镇固定资产投资 (1-11月为20.7%) 12月社会消费品零售总额 (11月为14.9%) 12月工业增加值 (11月为10.1%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 12月70个大中城市住宅销售价格月度报告 1/27公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月为3%) ============================================================================ 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) (整理 边竞/康熙泽; 审校 丁淑琴/李宏薇)