版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--1月15日****

路透1月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 
 1月15日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                         公布时段           预估值          前值
 0001     英国RICS房价差值                        12月               负8           负9
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)       12月终值            +0.9%          +0.9%
                            (较上年同期)                            +2.1%          +2.1%
            消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                        +1.0%          +1.0%
                              (较上年同期)                          +2.1%          +2.1%
 0745     法国年内迄今预算(亿欧元)              截至11月            --           赤字946
 0800     德国2012年国内生产总值(GDP)            12个月             +0.8%          +3.0%
 0900     意大利CPI(较前月)                     12月终值            +0.3%          +0.3%
                  (较上年同期)                                      +2.4%          +2.4%
          意大利HICP(较前月)                                        +0.3%          +0.3%
                 (较上年同期)                                       +2.6%           +2.6%
 0930     英国CPI(较前月)                         12月              +0.5%          +0.2%
                 (较上年同期)                                       +2.7%          +2.7%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)           12月              +0.5%           持平
                           (较上年同期)                             +3.0%          +3.0%
          英国核心PPI产出物价(较前月)             12月              持平            持平
                              (较上年同期)                          +1.5%          +1.4%
          英国PPI投入物价(较前月)                                    持平          +0.1%
                       (较上年同期)                                 +0.3%          -0.3%
          英国PPI产出物价(较前月)                                    持平          -0.2%
                       (较上年同期)                                 +2.4%          +2.2%
 1000     欧元区贸易收支(亿欧元)                  11月           顺差100亿      顺差102亿
 1245     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)       1月12日当周             --          -4.2%
 1330     美国零售销售(较前月)                         12月          +0.2%          +0.3%
             扣除汽车的零售销售(较前月)                              +0.2%           持平
 1330     美国生产者物价指数(PPI)(较前月)              12月          -0.1%          -0.8%
                              (较上年同期)                           +1.4%          +1.5%
              核心PPI(较前月)                                        +0.2%          +0.1%
                     (较上年同期)                                    +2.1%          +2.2%
 1330     美国纽约联邦储备银行制造业指数                1月           0.00         负8.10
 1355     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)     1月12日当周             --          +2.1%
                                                                            
 1500     美国企业库存(较前月)                         11月          +0.3%          +0.4%
                                                                            
 2330     澳洲消费者信心指数                            1月             --          -4.1%
 2350     日本企业物价指数(CGPI)(较前月)               12月           0.2%           持平
 2350     日本企业物价指数(CGPI)(较上年同期)           12月          -0.7%          -0.9%
 2350     日本机械订单(较前月)                         11月          +0.3%          +2.6%
 2350     日本机械订单(较上年同期)                     11月          -6.5%          +1.2%
 
    附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
 1月13日-14日
  GMT时间    经济指标/活动                             公布时         现值         预估值
                                                     段                                  
 2330        澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                   12月        +0.4%             --
 1月14日(一)
  GMT时间    经济指标/活动                             公布时         现值         预估值
                                                     段                                  
 0030        澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月)                 12月        -3.8%             --
                                                                            
                                                                            
             网络招聘广告(较前月)                                    -3.9%             --
                                                                            
 0030        澳洲房屋融资                                11月        -0.5%             --
                                                                            
             投资房屋融资                                            -3.3%             --
                                                                            
 0300        韩国出口(较上年同期)                   12月修正         -5.7%             --
                                              值                            
                进口(较上年同期)                                     -5.2%             --
                贸易收支(亿美元)                                    顺差19             --
 0700        德国趸售物价(较前月)                        12月         持平          +0.1%
                       (较上年同期)                                  +3.2%          +3.3%
                                                                            
 0900        意大利工业生产(较前月)                      11月        -1.0%           持平
                                                                            
                         (较上年同期)                                -7.6%             --
 1000        欧元区工业生产(较前月)                      11月        -0.3%          +0.1%
                                                                            
             (较上年同期)                                            -3.7%          -3.2%
 2100        新西兰NZIER企业信心指数                   第四季         +20%            -- 
                                                                            
 2145        新西兰食品价格指数(较前月)                  12月        -0.2%            -- 
                                                                            
 (完)

     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (编译 李婷仪; 审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐