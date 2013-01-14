主要国家经济指标预测--1月15日****

路透1月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国RICS房价差值 12月 负8 负9 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +2.1% +2.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +1.0% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至11月 -- 赤字946 0800 德国2012年国内生产总值(GDP) 12个月 +0.8% +3.0% 0900 意大利CPI(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.4% +2.4% 意大利HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0930 英国CPI(较前月) 12月 +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.7% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 12月 +0.5% 持平 (较上年同期) +3.0% +3.0% 英国核心PPI产出物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +1.5% +1.4% 英国PPI投入物价(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.3% -0.3% 英国PPI产出物价(较前月) 持平 -0.2% (较上年同期) +2.4% +2.2% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 顺差100亿 顺差102亿 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月12日当周 -- -4.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% -0.8% (较上年同期) +1.4% +1.5% 核心PPI(较前月) +0.2% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 0.00 负8.10 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月12日当周 -- +2.1% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4% 2330 澳洲消费者信心指数 1月 -- -4.1% 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较前月) 12月 0.2% 持平 2350 日本企业物价指数(CGPI)(较上年同期) 12月 -0.7% -0.9% 2350 日本机械订单(较前月) 11月 +0.3% +2.6% 2350 日本机械订单(较上年同期) 11月 -6.5% +1.2% 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月13日-14日 GMT时间 经济指标/活动 公布时 现值 预估值 段 2330 澳洲TD-MI通胀指标(较前月) 12月 +0.4% -- 1月14日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时 现值 预估值 段 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 12月 -3.8% -- 网络招聘广告(较前月) -3.9% -- 0030 澳洲房屋融资 11月 -0.5% -- 投资房屋融资 -3.3% -- 0300 韩国出口(较上年同期) 12月修正 -5.7% -- 值 进口(较上年同期) -5.2% -- 贸易收支(亿美元) 顺差19 -- 0700 德国趸售物价(较前月) 12月 持平 +0.1% (较上年同期) +3.2% +3.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 11月 -1.0% 持平 (较上年同期) -7.6% -- 1000 欧元区工业生产(较前月) 11月 -0.3% +0.1% (较上年同期) -3.7% -3.2% 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第四季 +20% -- 2145 新西兰食品价格指数(较前月) 12月 -0.2% -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 李婷仪; 审校 张荻)