中国汇市: 人民币早盘续涨并再创新高,受中间价刷新八个半月高位带动

* 人民币即期早盘微升,盘中再创新高

* 中间价刷新八个半月高位

* 结购汇大体保持平衡

路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升,盘中并再创历史新高.中间价刷新八个半月高位,且离岸CNH亦连涨,令人民币续升值预期有所升温,部分观望者转向结汇;但同时美元价格下降也在提振购汇,总体反应较为平静.

北京一国有大行交易员称,中间价虽连续升值,但步伐相对国际市场美元欧元走势更稳."升值肯定有,但监管层要抑制过度升值,既不能把交易区间拉得很高,又不能跟市场方向相逆反,还是要保持一个稳定."

她并表示,现在市场处于淡季,没有去年下半年那样的恐慌情绪,之前部分观望的客户看到中间价和CNH走高,在年前可能想了结."最近有些小情绪在萌动,不过到(美元价格)低到一定程度,购汇又出来了."

北京时间12:01,人民币兑美元即期报6.2149元,盘中最高至6.2124元,上日收报6.2161元.今日人民币兑美元中间价 为6.2695元,上日中间价为6.2712元.

东京汇市日圆兑美元周一触及两年半低点,此前日本首相安倍晋三重申要求推出强力货币刺激措施,呼吁日本央行设定中期通货膨胀目标.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2752/95,上日尾盘为6.2750.

北京时间12:01,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1824/56元,上一交易日尾盘报6.1833元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

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