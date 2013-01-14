中国汇市: 人民币早盘续涨并再创新高,受中间价刷新八个半月高位带动

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
* 人民币即期早盘微升,盘中再创新高
* 中间价刷新八个半月高位
* 结购汇大体保持平衡
路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周一早盘小幅走升,盘中并再创历史新高.中间价刷新八个半月高位,且离岸CNH亦连涨,令人民币续升值预期有所升温,部分观望者转向结汇;但同时美元价格下降也在提振购汇,总体反应较为平静.
北京一国有大行交易员称,中间价虽连续升值,但步伐相对国际市场美元欧元走势更稳."升值肯定有,但监管层要抑制过度升值,既不能把交易区间拉得很高,又不能跟市场方向相逆反,还是要保持一个稳定."
她并表示,现在市场处于淡季,没有去年下半年那样的恐慌情绪,之前部分观望的客户看到中间价和CNH走高,在年前可能想了结."最近有些小情绪在萌动,不过到(美元价格)低到一定程度,购汇又出来了."
北京时间12:01,人民币兑美元即期报6.2149元,盘中最高至6.2124元,上日收报6.2161元.今日人民币兑美元中间价 为6.2695元,上日中间价为6.2712元.
东京汇市日圆兑美元周一触及两年半低点,此前日本首相安倍晋三重申要求推出强力货币刺激措施,呼吁日本央行设定中期通货膨胀目标.
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.2752/95,上日尾盘为6.2750.
北京时间12:01,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1824/56元,上一交易日尾盘报6.1833元.
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
人民币汇率市场报导/掉期
全球主要外汇市场收盘报导
人民币离岸/NDF相关新闻
全球外汇市场主要消息
人民币在岸相关新闻
全球外汇动态
人民币外汇期权 (发稿 李然; 审校)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
路透东京4月10日 - 日本股市日经指数周一早盘上涨，因一位美联储官员的讲话支撑了美元兑日圆，提振出口股，同时美国收益升高助益金融类股表现。