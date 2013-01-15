《交易视点》通胀环比明显上升利空中国中长期利率产品--中信证券

路透北京1月15日 - 中国中信证券最新发布的利率市场周报认为，经济反弹和通胀回升等因素将继续对中长期利率产品构成利空，在流动性宽松格局下，中国债市收益率曲线有望延续陡峭化态势。但银行等机构在一季度存在较大配置压力，这使得中长期利率产品收益率出现大幅飙升的概率也相对有限。

策略上，建议交易型机构暂时规避中长期利率产品，但可关注一级市场招标中可能存在博取边际标位的机会。配置压力较大的机构可继续关注金融债较高隐含税率所带来的相对价值，而配置压力相对较小的机构则可等待中长期利率产品收益率上行之后的配置机会。

**宏观流动性保持宽松**

12月份社会融资总规模达1.63万亿，延续了季末社会融资总规模大幅上升的规律。

新增银行承兑汇票2,645亿，比11月份高3,141亿元，外币贷款、委托贷款、信托贷款和企业债券新增规模也均有上升。

从社会融资总规模的角度看，12月份宏观流动性仍较宽松，但考虑到季末效应的扰动，宏观流动性的改善程度有限。

**通胀环比明显上升**

12月份CPI同比增速上升为2.5%，同比延续回升的势头，环比增速也回升到了较高的水平。CPI环比反弹明显与12月份全国许多地区天气异常寒冷有一定的关系，但近几个月经济的持续回暖和流动性的相对宽松是导致通胀回升的主要原因。

1月份食品价格的上涨仍较显着，今年与去年春节错位可能导致1月份CPI同比小幅回落，但2月份CPI同比可能达到或突破3%的水平，上半年通胀同比大概率上处在2.5%-3%的区间波动。

后续需密切关注货币政策的演变及经济回升程度，若经济延续目前的回升力度，下半年通胀持续上行将不可避免。

**市场研判**

经济反弹和通胀回升的基本面因素将继续对中长期利率产品构成利空，在流动性宽松的格局下，收益率曲线有望延续陡峭化的态势。

但由于一季度以银行为代表的主流配置型机构面临较大的配置压力，一级市场将成为二级市场的重要稳定因素，中长期利率产品收益率出现大幅飙升的概率也相对有限。

具体到现券策略上，继续建议交易型机构对利率产品持轻仓谨慎的交易态度，暂时规避中长期利率产品，但可关注一级市场招标中可能存在的博取边际标位的机会。

对配置型机构而言，配置压力较大的机构可继续关注金融债较高隐含税率所带来的相对价值，而配置压力相对较小的机构则可等待中长期利率产品收益率上行之后的配置机会。

建议在5年Repo及3M Shibor互换看涨操作方向上仍有仓位的投资者可继续持有；但若互换出现大幅冲高，则可小量反向进入互换看跌交易，博取互换冲高回落带来的收益。

并且，考虑到陡峭化仍将是未来收益率曲线的主要趋势，1×5年Repo或3M Shibor互换增陡交易也可继续持有。 (完)