中国股市: 沪综指早盘收升逾2%,金融及机械制造股领涨

路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周一早盘收升逾2%,金融及机械制造股领涨.分析师 指出,近日市场流动性宽裕及蓝筹股年报向好是今日市场反弹的主要因素,且强势震荡格局下 不排除短期仍有继续冲高的可能性. 沪综指 早盘收报2,289.233点,涨46.236点或2.06%;上周五该股指创近四个月最 大单日跌幅,当周并终结此前五周连续上涨势头. "今日上涨主要有两方面原因,一是市场资金面相对宽裕,回购利率水平大幅下降;另一方 面,目前已进入年报行情,蓝筹股业绩不错,行情值得期待."银河证券分析师孟京表示. 他并预计,由于市场对城镇化及经济转暖趋势有较高预期,故不排除大盘短期有继续冲高 的可能性.不过,2,350点仍有较大阻力,且沪综指在超过2,300点后,上涨速度料将变轨,或以3 0度角平缓上行. 今日机械制造及金融股涨势不俗.中航重机 早盘收于涨停,报8.89元;此前公 布良好业绩的兴业银行 早盘大涨4.73%,至17.05元. 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机 构投资者)的投资额度,可以扩大到目前10倍的水平. (完)