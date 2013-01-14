中国股市: 沪综指早盘收升逾2%,金融及机械制造股领涨

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透北京1月14日 - 中国股市沪综指周一早盘收升逾2%,金融及机械制造股领涨.分析师 指出,近日市场流动性宽裕及蓝筹股年报向好是今日市场反弹的主要因素,且强势震荡格局下 不排除短期仍有继续冲高的可能性. 沪综指 早盘收报2,289.233点,涨46.236点或2.06%;上周五该股指创近四个月最 大单日跌幅,当周并终结此前五周连续上涨势头. "今日上涨主要有两方面原因,一是市场资金面相对宽裕,回购利率水平大幅下降;另一方 面,目前已进入年报行情,蓝筹股业绩不错,行情值得期待."银河证券分析师孟京表示. 他并预计,由于市场对城镇化及经济转暖趋势有较高预期,故不排除大盘短期有继续冲高 的可能性.不过,2,350点仍有较大阻力,且沪综指在超过2,300点后,上涨速度料将变轨,或以3 0度角平缓上行. 今日机械制造及金融股涨势不俗.中航重机 早盘收于涨停,报8.89元;此前公 布良好业绩的兴业银行 早盘大涨4.73%,至17.05元. 中国证监会主席郭树清周一称,RQFII(人民币合格境外机构投资者)和QFII(合格境外机 构投资者)的投资额度,可以扩大到目前10倍的水平. (完)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38